Fue encontrado en un basurero: lo que se sabe de Miguel Salgado, médico asesinado en la capital

El cuerpo sin vida del médico Miguel Ángel Salgado Cabezas fue encontrado la noche del miércoles -26 de noviembre- en una zona utilizada como botadero de basura en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa. ¿Qué se sabe del crimen?
En horas de la noche, personas que transitaban por una vía alterna que conecta la zona de La Cañada con el sector de Santa Rosa observaron parte del cuerpo entre los desechos y alertaron de inmediato a las autoridades mediante el 911.
Cuando los agentes policiales llegaron al lugar confirmaron que se trataba de un homicidio, pues el cuerpo presentaba evidentes signos de violencia. El hombre se encontraba tendido boca abajo sobre un bulto de basura.
Durante la inspección, las autoridades encontraron documentación a nombre de Miguel Ángel Salgado Cabezas, un médico que laboraba en el Hospital Escuela, según los datos preliminares recopilados en la escena.
Los agentes policiales acordonaron la escena y cubrieron el cuerpo con sacos mientras se realizaban las primeras diligencias.
El cadáver fue trasladado a la morgue capitalina, donde se llevarán a cabo las evaluaciones correspondientes que permitan determinar más detalles sobre el crimen.
En horas de la mañana de este jueves, se informó que el vehículo del médico fue localizado cerca de la morgue, un hallazgo que podría aportar elementos claves para avanzar en la investigación.
Las autoridades no han brindado información sobre posibles sospechosos ni sobre las circunstancias del asesinato.
Se maneja preliminarmente que el médico habría sido raptado antes de ser ultimado. Una persona de la zona encontró las llaves del carro médico a pocos metros.
El caso ha generado conmoción en la capital hondureña, especialmente entre el personal médico y quienes conocían a Salgado. Se espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen responsabilidades.