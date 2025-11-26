Murió Juan Rodríguez, otra víctima del mortal accidente en Santa Bárbara

Este miércoles -26 de noviembre- perdió la vida Juan Rodríguez, en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, sumándose a la lista de fallecidos por el fatal accidente vehicular registrado el pasado domingo en Loma Larga, Colinas, Santa Bárbara, tras una caravana política.
El director del hospital, Gabriel Paredes, explicó que Juan Rodríguez llegó en estado delicado y, a pesar de los esfuerzos médicos, su condición se agravó progresivamente.
"De todos los pacientes que hemos recibido lastimosamente hoy a las 6:30 de la mañana tuvimos el primer deceso de todos los que recibimos, era uno de los pacientes que estaba bastante delicado y lastimosamente la progresión del paciente no fue positiva, y hoy en la madrugada se complicó y hoy terminó perdiendo la vida", detalló Paredes.
Según el informe de las autoridades, la esposa de Juan Rodríguez también pereció el pasado lunes, un día después del terrible accidente.
El accidente en el que murieron alrededor de ocho personas, se originó mientras simpatizantes del Partido Nacional y del Partido Liberal participaban de una caravana política en la zona.
Un video que circula en redes sociales muestra a Juan Rodríguez bailando y cantando la canción "Ya se van, ya se van" en un momento previo a la tragedia, dejando entrever sus ansias por votar en las elecciones que están programadas para el 30 de noviembre.
La muerte de Rodríguez ha causado consternación en la comunidad, ya que pertenecía a los "Marranos", un grupo dedicado a apoyar a su comunidad en diversas actividades.
Recientemente, la comunidad le dio el último adiós a seis de las víctimas mortales, todos ellos también integrantes del grupo en mención.
El candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, llegó hasta la comunidad para acompañar a las familias dolientes. Hasta ahora, las autoridades siguen indagando en las causas del fatal accidente que ya cobró la vida de otra víctima.
Según el director del Mario Catarino Rivas, en el hospital permanecen tres pacientes heridos del mismo accidente, sin embargo, uno de ellos está en estado crítico, por lo que fue movilizado a la unidad de cuidados intensivos, con la esperanza de que pueda salvarse.