De difícil acceso y zona boscosa: revelan cómo es el lugar donde hallaron el cuerpo de Kimberly

Un lugar de difícil acceso, rodeado de árboles y senderos estrechos, es donde fue hallado el cuerpo sin vida de la pequeña Kimberly, en Santa Bárbara. Aquí las imágenes

  • 26 de noviembre de 2025 a las 11:21
Un caso que ha marcado el corazón de cientos de hondureños es el de la pequeña Kimberly Sabillón, una niña descrita por su familia como angelical e inteligente, que apenas comenzaba a vivir. Salió a buscar una malteadas a las 11:30 de la mañana el pasado lunes y fue hallada sin vida a las 5 de la tarde.

 Foto: Redes sociales
Aunque su familia y vecinos aseguraron que la buscaron sin descanso, jamás imaginaron que la niña se encontraba en esa zona de Petoa, Santa Bárbara. Un recorrido muestra cómo es el lugar.

 Foto: Captura de pantalla
El abuelo de la menor describió el lugar como una zona de “zacatera” y “barranco”. La periodista Suly Cálix recorrió el sitio, que se caracteriza por árboles frondosos, caminos angostos y terrenos irregulares.

 Foto: Captura de pantalla
El camino está cubierto de piedras grandes y hojas secas. Además, en el trayecto se observa la siembra de café. Así es el entorno donde fue hallado el cuerpo.

 Foto: Captura de pantalla
Al momento de ser hallada, el cuerpo de la menor presentaba signos de abuso sexual y con heridas en varias partes de su cuerpo. “Lo que le hicieron fue algo muy cruel”, expresó su abuelo.

 Foto: Captura de pantalla
Habitantes de la zona recorrieron junto a la periodista Suly Cálix el lugar donde, el malhechor, llevó a la menor, una zona boscosa y de difícil acceso.

 Foto: Captura de pantalla
La pequeña Kimberly Sabillón ya está siendo velada por sus familiares y vecinos. Su cuerpo llegó al pueblo el pasado martes en horas de la noche, donde fue recibido con globos y muestras de cariño.

 Foto: Redes sociales
"A Kimberly yo la busqué por todos lados, por zacatales, colonias y todos los lugares donde sospechaban que el duende había pasado. Yo pasé por un barranco, donde la niña estaba abajo, pero yo no la vi", contó el abuelo de la menor.

 Foto: Redes sociales
El abuelo relató que pasó cerca del lugar donde estaba su nieta, pero no logró verla. Más tarde le avisaron de lo sucedido.

Foto: Redes sociales
El sospechoso de la muerte de la menor, ocurrida el pasado 24 de noviembre, es un hombre conocido con el alias “El Cabezón”, identificado como exmilitar. La familia cuestionó que él se haya unido a la búsqueda en su momento.

 Foto: Redes sociales
