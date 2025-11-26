Casas y comercios, entre allanamientos a banda Los Castillos

Varios allanamientos a bienes de la banda criminal conocida como “Los Castillos”, en Choluteca, se llevan a cabo este miércoles. Aquí los detalles.
Según los expedientes, la organización habría sido dirigida por el alcalde de El Triunfo, Cristian José Castillo Mercado, quien se encuentra prófugo. Las autoridades sostienen que, bajo su liderazgo, la red amplió su alcance en actividades ilícitas que abarcan tráfico de drogas, armas, contrabando de ganado y tráfico de migrantes.
Uno de los hallazgos más repetidos en las diligencias es el uso de terceros para registrar propiedades y bienes, una estrategia utilizada para ocultar el origen del dinero producto de sus actividades criminales. Esta práctica les habría permitido mover capital y ampliar su patrimonio sin generar sospechas.
Las autoridades describen a “Los Castillos” como un clan familiar con presencia sólida en la zona sur, que logró influir durante años en diferentes comunidades gracias a su capacidad económica y a su control territorial. Parte de su fuerza operativa se habría consolidado tras disputas con otros grupos criminales de la región.
Entre esas disputas figura el enfrentamiento indirecto con la estructura del cartel de Los Valle Valle, específicamente bajo el mando de Orlando Pinto Espino. Tras su extradición y posterior muerte, “Los Castillos” habrían aprovechado el vacío para recuperar terreno y fortalecer sus operaciones.
El operativo más reciente permitió documentar nuevamente la forma en que la organización se sostiene mediante redes locales que les sirven como enlaces logísticos y de seguridad. Las inspecciones confirmaron que el grupo mantiene una estructura activa pese a la ausencia pública de su líder.
Uno de los golpes más significativos contra la estructura ocurrió en febrero de 2022, cuando autoridades decomisaron 495 kilos de cocaína vinculados a la red.
La droga era transportada en un camión conducido por Éder Wilberto Velásquez Méndez, otro de los nombres asociados al grupo, y representó un hito en las investigaciones que siguen vigentes.
El MP sostiene que el grupo opera con una mezcla de discreción y control comunitario, aprovechando tanto su influencia política como su inserción en economías locales para mantenerse activo sin llamar la atención de manera constante.
Aunque el operativo más reciente permitió avanzar en la identificación de propiedades y colaboradores, el paradero del alcalde Cristian Castillo continúa siendo desconocido. Su ausencia mantiene abierta una de las investigaciones criminales más relevantes en la zona sur del país.