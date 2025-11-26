"Espero que ese malnacido que te lastimó pague su crimen": maestra de Kimberly Sabillón

Tras encontrar el cuerpo de Kimberly Sabillón sin vida y con signos de abuso, familiares, amigos, conocidos y compañeros exigen que se aplique la ley contra el presunto asesino. Su maestra dejó un mensaje en redes sociales.
La mañana del lunes, Kimberly Sabillón salió a comprar a una pulpería cercana a su vivienda, mientras su abuela la esperaba en casa, pues se encontraba enferma. Ella era la encargada de cuidarla mientras sus padres no estaban.
Luego de un par de minutos, la menor no regresó a su casa, lo que generó preocupación en sus familiares. Entre vecinos y parientes comenzaron a buscarla, pero no obtuvieron resultados durante las primeras horas.
Sin embargo, a eso de las 5 de la tarde, el cuerpo de la pequeña fue encontrado con signos de abuso y con heridas provocadas presuntamente con un machete.
Al día siguiente fue detenido un sospechoso, identificado de manera preliminar como William Pineda, alias “El Cabezón”, quien en años anteriores fue militar, pero habría caído en las drogas luego de haber salido del Batallón.
Entre llanto y dolor, familiares reconocieron el cuerpo de la pequeña, el cual ya está siendo velado en su vivienda en la aldea Paraíso, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara. Su maestra, por su parte, dejó un mensaje en sus redes sociales.
Con varias fotos de los momentos dentro de la escuela, la maestra Carol Villeda Jaco, del Jardín de Niños Hogar San José, despidió a la pequeña Sabillón, a quien recuerda como una niña destacada y pide justicia.
"El Jardín de Niños Hogar San José está de luto por la pérdida irreparable de mi alumna Kimberlyn Anahí Barahona. Espero que tu muerte no quede impune y que ese malnacido que te lastimó pague por su crimen", inició la docente.
"Qué dolor en mi corazón como maestra; no quiero que ninguno de mis niños sufra algo así. Kimberly, una niña brillante, siempre te destacaste en el kínder. Que los ángeles del cielo te reciban", concluyó.
La menor sería enterrada este miércoles en el cementerio de la comunidad entre la 1:00 y las 4:00 de la tarde; sin embargo, serán los padres quienes decidirán la hora para darle el último adiós a la niña de seis años.