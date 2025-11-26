Escena desgarradora: así quedaron cuerpos de Nicoll y Ronald, pareja arrollada en carretera al sur

Como Nicolle Alexandra Ordóñez y Ronald Josué López fue identificada la pareja que perdió la vida en un fuerte accidente de tránsito en la carretera que conduce a la zona sur del país.
La pareja era empleada del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se dirigía hacia su hogar cuando fueron embestidos por un autobús.
Así quedó la escena: un cuerpo a pocos metros del otro, con partes de la motocicleta esparcidas en el lugar.
El accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 16 de la carretera la sur, a la altura de Santa Ana FM.
La pareja quedó en medio de uno de los carriles. Preliminarmente, se conoce que un autobús que circulaba a exceso de velocidad los arrolló y se dio a la fuga.
El fuerte impacto del autobús provocó la muerte inmediata de ambos. López trabajaba como empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Tras el accidente, la Policía Nacional llegó al lugar, corroboró que la pareja ya no tenía signos vitales y acordonó la escena.
Por la magnitud del impacto que sufrieron Nicolle y Ronald, se cree que habrían muerto al instante.
Nicolle Ordóñez tenía 25 años de edad y nació en febrero del 2000, mientras que Ronald tenía 29 años.
En redes sociales, varias personas han expresado su pesar: “Lamentamos profundamente el trágico fallecimiento”, “Dios dé el bálsamo de consuelo a sus familiares y el descanso eterno para sus almas”.