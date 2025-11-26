  1. Inicio
Escena desgarradora: así quedaron cuerpos de Nicoll y Ronald, pareja arrollada en carretera al sur

Uno de los cuerpos a una corta distancia del otro, con partes de la motocicleta en la que se transportaban esparcidas en la calle, así quedó la triste escena donde murió la pareja

  • 26 de noviembre de 2025 a las 10:28
1 de 10

Como Nicolle Alexandra Ordóñez y Ronald Josué López fue identificada la pareja que perdió la vida en un fuerte accidente de tránsito en la carretera que conduce a la zona sur del país.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

La pareja era empleada del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se dirigía hacia su hogar cuando fueron embestidos por un autobús.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Así quedó la escena: un cuerpo a pocos metros del otro, con partes de la motocicleta esparcidas en el lugar.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
4 de 10

El accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 16 de la carretera la sur, a la altura de Santa Ana FM.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
5 de 10

La pareja quedó en medio de uno de los carriles. Preliminarmente, se conoce que un autobús que circulaba a exceso de velocidad los arrolló y se dio a la fuga.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
6 de 10

El fuerte impacto del autobús provocó la muerte inmediata de ambos. López trabajaba como empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
7 de 10

Tras el accidente, la Policía Nacional llegó al lugar, corroboró que la pareja ya no tenía signos vitales y acordonó la escena.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
8 de 10

Por la magnitud del impacto que sufrieron Nicolle y Ronald, se cree que habrían muerto al instante.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
9 de 10

Nicolle Ordóñez tenía 25 años de edad y nació en febrero del 2000, mientras que Ronald tenía 29 años.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

En redes sociales, varias personas han expresado su pesar: “Lamentamos profundamente el trágico fallecimiento”, “Dios dé el bálsamo de consuelo a sus familiares y el descanso eterno para sus almas”.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
