Rescatan a 20 personas atrapadas por crecida de río en el Parque Nacional Celaque

Gracias, Lempira.- Un equipo del Cuerpo de Bomberos de Gracias rescató a 16 turistas y cuatro guías que quedaron atrapados al otro lado del río Arcagual durante una caminata de senderismo en el Parque Nacional Montaña de Celaque, en el departamento de Lempira.

Según el informe preliminar, la emergencia se registró luego de una fuerte tormenta que provocó el aumento repentino del caudal del río.

En un video difundido en redes sociales se observa a los bomberos realizando maniobras de rescate durante la noche, utilizando una cuerda para asegurar a las personas mientras cruzaban la corriente.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que una onda tropical, combinada con la convergencia de vientos y humedad proveniente del Caribe y el Pacífico, genera lluvias y chubascos con actividad eléctrica en gran parte del país.