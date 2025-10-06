  1. Inicio
Hijo de una periodista hondureña era niño que murió en accidente en Yuscarán

El menor es una de las cuatro víctimas del accidente de tránsito que se registró la madrugada del domingo en el oriente del territorio nacional

  • 06 de octubre de 2025 a las 06:49
La periodista Alison Rodríguez Machado carga a su hijo de tres años de edad.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, el menor de tres años que murió en el accidente de tránsito ocurrido en el límite entre San Antonio de Oriente y Yuscarán, junto a otras tres personas, era hijo de una periodista hondureña.

Así lo confirmó, a través de un acuerdo de duelo, Radio Nacional de Honduras (RNH), medio en el que labora la comunicadora Alison Rodríguez Machado, madre del pequeño.

Los medios de comunicación gubernamentales se unieron al dolor de Rodríguez Machado. Asimismo, la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles lamentó el sufrimiento que hoy enfrentan las familias afectadas.

En el accidente también perdieron la vida Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla y Joshua Rodríguez, originarios de Ojo de Agua, Yuscarán, quienes se conducían en un vehículo tipo turismo junto al menor Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez.

Personas que auxiliaron la emergencia informaron que el niño viajaba en una camioneta roja con familiares, quienes fueron trasladados a un centro asistencial en la capital tras resultar heridos de gravedad.

Testigos indicaron que la tragedia ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. y relataron que el turismo habría tenido la mayor responsabilidad en el accidente, ya que “circulaba a gran velocidad, haciendo zigzag, hasta impactar de frente contra la camioneta”.

