Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí

La madrugada de este domingo -5 de octubre- cuatro personas murieron en un fatal accidente vehicular registrado en la carretera hacia Danlí, específicamente en las vueltas de Guayabillas, a la altura del desvío hacia Yuscarán, El Paraíso. A continuación los rostros de las víctimas.
En el terrible estuvo involucrado un vehículo Honda Civic de color azul, en el que viajaban cinco personas; tres perdieron la vida y solo dos identificados como Christopher Ayala y Carlos Eduardo sobrevivieron. Ambos fueron trasladados hacia un centro asistencial.
De la camioneta roja que también estuvo involucrada en el accidente de tránsito donde viajaban dos personas, solo sobrevivió una.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Emmanuel Banegas Padilla, quien conducía el carro tipo turismo, marca Honda Civic de color azul.
Daniela Banegas Padilla, hermana menor de Emmanuel, otra de las víctimas del fatal accidente.
Otras de las víctimas fue identificada como Joshua Rodríguez, quien acompañaba a Emmanuel y a Daniela en el Honda Civic. Todos ellos eran originarios de la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán, El Paraíso.
Desafortunadamente, en el accidente también pereció el pequeño Fabián Cedillo Rodríguez, de tan solo tres añitos de edad. El menor viajaba con su madre en la camioneta roja.
La conductora del vehículo rojo sobrevivió a la tragedia, por lo que fue trasladada hacia un hospital de la capital con heridas de gravedad, donde permanece en "estado delicado", según informaron las autoridades.
Tras el fatal hecho registrado al filo de la 1:00 de la madrugada, autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se apersonaron al lugar. Tras el traslado de los heridos a un centro asistencial y el levantamiento de los cuerpos iniciaron con una investigación.
Las autoridades buscan determinar cuáles fueron las causas del fatal accidente que cobró la vida de tres jóvenes y un niño inocente.
Hasta el momento, la versión oficial apunta que la camioneta roja y el Honda Civic chocaron, sin que se hayan precisado más detalles de la causa.
Mientras las autoridades indagan para esclarecer lo que pasó, la comunidad se encuentra devastada por la muerte de las cuatro víctimas,