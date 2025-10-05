  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí

Tres jóvenes y un niño de 3 años de edad, perdieron la vida en un fatal accidente ocurrido de madrugada en las vueltas de Guayabillas, en Danlí, El Paraíso

  • 05 de octubre de 2025 a las 15:14
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
1 de 12

La madrugada de este domingo -5 de octubre- cuatro personas murieron en un fatal accidente vehicular registrado en la carretera hacia Danlí, específicamente en las vueltas de Guayabillas, a la altura del desvío hacia Yuscarán, El Paraíso. A continuación los rostros de las víctimas.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
2 de 12

En el terrible estuvo involucrado un vehículo Honda Civic de color azul, en el que viajaban cinco personas; tres perdieron la vida y solo dos identificados como Christopher Ayala y Carlos Eduardo sobrevivieron. Ambos fueron trasladados hacia un centro asistencial.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
3 de 12

De la camioneta roja que también estuvo involucrada en el accidente de tránsito donde viajaban dos personas, solo sobrevivió una.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
4 de 12

Las víctimas mortales fueron identificadas como Emmanuel Banegas Padilla, quien conducía el carro tipo turismo, marca Honda Civic de color azul.

 Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
5 de 12

Daniela Banegas Padilla, hermana menor de Emmanuel, otra de las víctimas del fatal accidente.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
6 de 12

Otras de las víctimas fue identificada como Joshua Rodríguez, quien acompañaba a Emmanuel y a Daniela en el Honda Civic. Todos ellos eran originarios de la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán, El Paraíso.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
7 de 12

Desafortunadamente, en el accidente también pereció el pequeño Fabián Cedillo Rodríguez, de tan solo tres añitos de edad. El menor viajaba con su madre en la camioneta roja.

 Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
8 de 12

La conductora del vehículo rojo sobrevivió a la tragedia, por lo que fue trasladada hacia un hospital de la capital con heridas de gravedad, donde permanece en "estado delicado", según informaron las autoridades.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
9 de 12

Tras el fatal hecho registrado al filo de la 1:00 de la madrugada, autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se apersonaron al lugar. Tras el traslado de los heridos a un centro asistencial y el levantamiento de los cuerpos iniciaron con una investigación.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
10 de 12

Las autoridades buscan determinar cuáles fueron las causas del fatal accidente que cobró la vida de tres jóvenes y un niño inocente.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
11 de 12

Hasta el momento, la versión oficial apunta que la camioneta roja y el Honda Civic chocaron, sin que se hayan precisado más detalles de la causa.

Foto: redes sociales
Rostros de las cuatro víctimas mortales que dejó accidente en carretera hacia Danlí
12 de 12

Mientras las autoridades indagan para esclarecer lo que pasó, la comunidad se encuentra devastada por la muerte de las cuatro víctimas,

Foto: redes sociales
Cargar más fotos