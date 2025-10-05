Vehículo hacia zigzag en la vía: lo que se sabe del accidente en carretera a Danlí

El accidente, ocurrido la madrugada de este domingo a unos dos kilómetros antes del desvío de Yuscarán, dejó como resultado la muerte de cuatro personas. A continuación los detalles del percance.
Según los testigos, el conductor de un vehículo turismo azul realizaba maniobras de zigzag sobre la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa.
Esta acción sería la que provocó un aparatoso choque frontal contra una camioneta roja.
Los fallecidos fueron identificados como los hermanos Daniela Banegas Padilla (izquierda) y Emmanuel Banegas Padilla (derecha).
Además, en el percance murió Joshua Rodríguez y el pequeño Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de tres años de edad.
Según los reportes, el turismo se desplazaba a exceso de velocidad cuando invadió el carril contrario, impactando de frente contra la camioneta que transitaba en sentido opuesto.
Ambos vehículos quedaron completamente destruidos por la fuerza del golpe.
La camioneta roja era conducida por Ibeth Cedillo, médica de profesión y prima del pequeño fallecido, quien resultó gravemente herida.
Fue trasladada de emergencia a un centro asistencial en Tegucigalpa, donde permanece bajo observación.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizaron el levantamiento de los cuerpos y abrieron una investigación para determinar la causa del accidente.