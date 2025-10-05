  1. Inicio
Vehículo hacia zigzag en la vía: lo que se sabe del accidente en carretera a Danlí

Un vehículo que hacía zigzag en la carretera Danlí-Tegucigalpa provocó un choque frontal que dejó cuatro muertos y una mujer gravemente herida

  • 05 de octubre de 2025 a las 11:45
El accidente, ocurrido la madrugada de este domingo a unos dos kilómetros antes del desvío de Yuscarán, dejó como resultado la muerte de cuatro personas. A continuación los detalles del percance.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana
Según los testigos, el conductor de un vehículo turismo azul realizaba maniobras de zigzag sobre la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana
Esta acción sería la que provocó un aparatoso choque frontal contra una camioneta roja.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana
Los fallecidos fueron identificados como los hermanos Daniela Banegas Padilla (izquierda) y Emmanuel Banegas Padilla (derecha).

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana
Además, en el percance murió Joshua Rodríguez y el pequeño Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de tres años de edad.

 Foto: redes sociales
Según los reportes, el turismo se desplazaba a exceso de velocidad cuando invadió el carril contrario, impactando de frente contra la camioneta que transitaba en sentido opuesto.

 Foto: redes sociales
Ambos vehículos quedaron completamente destruidos por la fuerza del golpe.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana
La camioneta roja era conducida por Ibeth Cedillo, médica de profesión y prima del pequeño fallecido, quien resultó gravemente herida.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana
Fue trasladada de emergencia a un centro asistencial en Tegucigalpa, donde permanece bajo observación.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizaron el levantamiento de los cuerpos y abrieron una investigación para determinar la causa del accidente.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana
