Partido Liberal y PSH respaldan escrutinio especial y reiteran apoyo a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados y diputadas del Partido Liberal (PL) y del Partido Salvador de Honduras (PSH) que participaron en la sesión extraordinaria del Congreso Nacional reiteraron este viernes su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en un comunicado emitido este viernes a través de redes sociales.

En el pronunciamiento, los legisladores reafirmaron su respaldo al candidato presidencial Salvador Nasralla, al considerar que el respeto a la voluntad popular constituye la base de la convivencia democrática.

Asimismo, apoyaron la solicitud de someter a escrutinio especial 8,845 urnas, que contienen 1,841,048 votos, equivalentes aproximadamente al 47 % del total de los sufragios emitidos en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, debido a reclamos formales por inconsistencias.