Partido Liberal y PSH respaldan escrutinio especial y reiteran apoyo a Salvador Nasralla

Los diputados de ambas bancadas reafirmaron su respaldo al candidato presidencial liberal Salvador Nasralla, al considerar que esa es la voluntad popular

     Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 16:22

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados y diputadas del Partido Liberal (PL) y del Partido Salvador de Honduras (PSH) que participaron en la sesión extraordinaria del Congreso Nacional reiteraron este viernes su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en un comunicado emitido este viernes a través de redes sociales.

En el pronunciamiento, los legisladores reafirmaron su respaldo al candidato presidencial Salvador Nasralla, al considerar que el respeto a la voluntad popular constituye la base de la convivencia democrática.

Asimismo, apoyaron la solicitud de someter a escrutinio especial 8,845 urnas, que contienen 1,841,048 votos, equivalentes aproximadamente al 47 % del total de los sufragios emitidos en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, debido a reclamos formales por inconsistencias.

De acuerdo con el comunicado, esta medida busca contrarrestar ataques al proceso electoral que podrían obstaculizar un escrutinio correcto y transparente.

Los diputados señalaron que la confianza del electorado fue depositada en Nasralla y exigieron que se realice la declaratoria correspondiente conforme a la ley.

Finalmente, indicaron que las resoluciones adoptadas pretenden facilitar el trabajo de las autoridades electorales y prevenir abusos de poder, al tiempo que llamaron a las fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender la democracia, la Constitución y la voluntad popular.

