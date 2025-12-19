Partido Liberal y PSH respaldan escrutinio especial y reiteran apoyo a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados y diputadas del Partido Liberal (PL) y del Partido Salvador de Honduras (PSH) que participaron en la sesión extraordinaria del Congreso Nacional reiteraron este viernes su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en un comunicado emitido este viernes a través de redes sociales.
En el pronunciamiento, los legisladores reafirmaron su respaldo al candidato presidencial Salvador Nasralla, al considerar que el respeto a la voluntad popular constituye la base de la convivencia democrática.
Asimismo, apoyaron la solicitud de someter a escrutinio especial 8,845 urnas, que contienen 1,841,048 votos, equivalentes aproximadamente al 47 % del total de los sufragios emitidos en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, debido a reclamos formales por inconsistencias.
De acuerdo con el comunicado, esta medida busca contrarrestar ataques al proceso electoral que podrían obstaculizar un escrutinio correcto y transparente.
Los diputados señalaron que la confianza del electorado fue depositada en Nasralla y exigieron que se realice la declaratoria correspondiente conforme a la ley.
Finalmente, indicaron que las resoluciones adoptadas pretenden facilitar el trabajo de las autoridades electorales y prevenir abusos de poder, al tiempo que llamaron a las fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender la democracia, la Constitución y la voluntad popular.