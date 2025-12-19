Los rostros de las cuatro víctimas de masacre en residencial Centroamérica

Palma detalló que en la escena del crimen se localizaron tres casquillos de proyectil y que tres de las víctimas murieron por heridas de arma de fuego, mientras que una de ellas fue asesinada con arma blanca. El caso fue descubierto gracias a la intervención de la novia de Leonardo, quien alertó a las autoridades tras no poder comunicarse con él ni con el resto de la familia.