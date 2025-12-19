Los rostros de las cuatro víctimas de masacre en residencial Centroamérica

La noche del pasado miércoles 17 de diciembre cuatro miembros de una familia murieron asesinados al interior de su vivienda, ubicada en la residencial Centroamérica de la capital. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles y los rostros de las víctimas.
De manera preliminar, la vocera de la vocera de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dunia Palma, manifestó que están avanzando en a investigación. Señaló durante una entrevista en Hoy Mismo que no hubo forcejeo en la puerta de entrada de la casa, por lo que apuntan a un móvil que podría estar vinculado a relaciones personales, en lugar de actividades delictivas mayores.
Según explicó Palma, la puerta de la vivienda no presentaba signos de forcejeo, lo que permite descartar de manera preliminar la participación de una estructura criminal organizada. La hipótesis apunta más bien a alguien cercano a las víctimas.
Entre las víctimas fue identificada Esmeralda Cruz León Alvarado, de 50 años de edad.
La segunda víctima de la masacre respondía en vida al nombre de Ginger Tatiana León de 31 años de edad.
La tercera víctima fue identificada como Leonardo Josué Vigil León, de 24 años de edad.
La cuarta víctima, menor de edad, fue identificada como Christopher Leonel Godoy Lazo, de 13 años, hijo de Ginger. Los cuatro cadáveres fueron encontrados hasta el pasado jueves 18 de diciembre.
Palma detalló que en la escena del crimen se localizaron tres casquillos de proyectil y que tres de las víctimas murieron por heridas de arma de fuego, mientras que una de ellas fue asesinada con arma blanca. El caso fue descubierto gracias a la intervención de la novia de Leonardo, quien alertó a las autoridades tras no poder comunicarse con él ni con el resto de la familia.
“Había una celebración de cumpleaños y, al no obtener respuesta, los familiares fueron a buscarlos. Posteriormente, se recibió una llamada al 911 reportando la situación”, añadió Palma.
Las cámaras de seguridad en viviendas cercanas están siendo revisadas para obtener pistas sobre los posibles responsables. La DPI continúa con la búsqueda y el análisis de las grabaciones. Mientras tanto, los familiares de las víctimas retiraron sus cuerpos de la morgue capitalina entre llanto y dolor para darles el último adiós. Además, piden a las autoridades que se haga justicia.