¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Un buen regalo de Navidad recibirán los consumidores de combustibles este lunes en las estaciones de servicio que operan en Honduras.

El diésel, las gasolinas y la querosina bajarán entre 1.84 y 2.22 lempiras por galón en Tegucigalpa y Comayagüela.

No obstante, el gas licuado vehicular aumentará 10 centavos por galón, de acuerdo con la estructura de precios aprobada por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).

Los precios internos de los carburantes están sujetos a las variaciones internacionales de los refinados, sobre todo en la bolsa mercantil de Nueva York, ya que la fórmula utilizada acumula los valores de los últimos 22 días.

Otro factor que se considera para la estructura semanal de precios es la variación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar.