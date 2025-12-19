¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Un buen regalo de Navidad recibirán los consumidores de combustibles este lunes en las estaciones de servicio que operan en Honduras.
El diésel, las gasolinas y la querosina bajarán entre 1.84 y 2.22 lempiras por galón en Tegucigalpa y Comayagüela.
No obstante, el gas licuado vehicular aumentará 10 centavos por galón, de acuerdo con la estructura de precios aprobada por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).
Los precios internos de los carburantes están sujetos a las variaciones internacionales de los refinados, sobre todo en la bolsa mercantil de Nueva York, ya que la fórmula utilizada acumula los valores de los últimos 22 días.
Otro factor que se considera para la estructura semanal de precios es la variación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar.
Nuevos precios
El diésel es el carburante que mayor rebaja experimentará con 2.22 lempiras por galón y su nuevo precio será de L87.62.
El costo vigente en bomba es de 89.84 lempiras el galón en las estaciones de servicio de la capital de la República.
La querosina pasará de 78.07 a 76.08 lempiras por galón, con un descuento de L1.99, de acuerdo con la Secretaría de Energía.
La gasolina regular de 88 octanos se reducirá 1.88 lempiras por galón y, por ende, el precio al consumidor disminuirá de L93.61 a L91.73 en esta ciudad.
Respecto a la gasolina superior de 91 octanos, la Sen aprobó un descuento de 1.84 lempiras por galón; el precio en bomba de este derivado del petróleo bajará de L102.18 a L100.34 en Tegucigalpa y Comayagüela.
El único refinado que aumentará es el gas licuado vehicular al pasar de 45.29 a 45.19 lempiras por galón, o sea 10 centavos más.
El sexto refinado de consumo masivo, o sea el cilindro de 25 libras de gas licuado propano, se mantiene en 238.13 lempiras en la capital y L216.99 en San Pedro Sula.
La nueva estructura de precios entra en vigor a las 6:00 de la mañana de este lunes.