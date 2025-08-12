En un 15.5% cayó la factura petrolera durante primer semestre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Las importaciones de combustibles sumaron 1,181.1 millones de dólares al primer semestre de este año, por lo que la factura petrolera reflejó una caída interanual de $217.4 millones, el 15.5%.

Así lo precisó el Banco Central de Honduras (BCH) en el informe de importación de combustibles a junio de 2025 en el que argumenta que "esta disminución se debe principalmente al menor nivel tanto de precios internacionales de los combustibles como del volumen importado de bunker y diésel destinado a la generación de energía eléctrica".

"A junio de 2025 los combustibles valorados a precios del Golfo Americano -principal mercado de referencia para Honduras alcanzaron un promedio de USD78.70 por barril, lo que equivale a una baja del 11.8% respecto al mismo período del año anterior ($89.19 por barril)", añade.

En la publicación se indica que de 82.92 dólares por barril fue el valor promedio de importación de carburantes en el territorio hondureño durante la primera mitad del año, representando una baja del 11.3%.

A raíz de este comportamiento de rebaja en los costos generaron un ahorro de 162.3 millones de dólares en la factura petrolera, se destaca.

El BCH menciona que "durante los primeros seis meses de 2025 las empresas hondureñas registraron importaciones de combustibles por un total de 14.2 millones de barriles, 709,800 barriles (4.7%) menos en relación con el mismo período de 2024".