Ellos son los 20 diputados electos para representar a Honduras en el Parlamento Centroamericano

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaratoria oficial a nivel presidencial, dada este miércoles 24 de diciembre por la consejera Cossette López, Ana Paola Hall y el consejero suplente Carlos Cardona, Honduras ya tiene al nuevo presidente electo y, con él, también el listado de la nueva integración de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen)

La declaratoria le dio el triunfo a Nasry Asfura con una ventaja de 27,026 votos, sobre Salvador Nasralla, obteniendo un total de 1,479,822 votos (40.27%).

El Parlacen es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Su principal objetivo es promover la integración política, económica, social y cultural entre los países miembros, que incluyen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.