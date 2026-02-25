Honduras quedó exenta por 150 días de nuevo arancel del 10 % en EE UU, según directivo del Cohep

“Ahora que la Corte Suprema de Justicia elimina la potestad del presidente de otorgar aranceles recíprocos, el presidente de Estados Unidos viene y pone un impuesto nuevo, que es un arancel del 10 por ciento , bajo el artículo 122 que le da la constitución de una Ley de 1934, algo así.

De acuerdo con el empresario, la medida estadounidense establece un nuevo impuesto bajo el artículo 122 de una ley de 1934, luego de que la Corte Suprema de Justicia eliminara la potestad del presidente de aplicar aranceles recíprocos.

Tegucigalpa.- Honduras quedó exenta por un período de 150 días del arancel del 10 % impuesto recientemente por el Gobierno de Estados Unidos a nivel global, informó Jesús Canahuati , directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) y de la Asociación Hondureña de Maquiladores.

Entonces él pone un impuesto global, ahí tipifica que hay exclusiones en las cuales excluye a México, Canadá y a CAFTA, o sea que Honduras queda exenta de ese 10 por ciento”, expuso Canahuati.

El directivo explicó que, a partir del 24 de febrero, los productos textiles, el banano, el café y otros bienes agrícolas hondureños mantienen un arancel cero para ingresar al mercado estadounidense, mientras que el resto del mundo enfrenta un gravamen del 10 %, con el anuncio de que podría elevarse al 15 %.

Destacó que esta información no ha sido ampliamente difundida y que la exclusión de Honduras aparece en las resoluciones oficiales “en letra bien pequeña”.

“Esto está sucediendo, o sea, eso es importante porque no todo el mundo se ha enterado, yo mandé copia de lo que son las resoluciones y está en una letra bien chiquita. Y Honduras, pues, está en un panorama bien chiquito contra el mundo, entonces, esto hay que anunciarlo porque eso es una buena noticia”, recalcó.

Canahuati aclaró que la exoneración es temporal y tendrá una vigencia de 150 días. Posteriormente, prevalecerán las negociaciones bilaterales entre ambos países.

“Después de los 150 días, ya las negociaciones bilaterales van a prevalecer, Guatemala y El Salvador ya tienen esa negociación bilateral donde el arancel es cero, y nosotros tenemos la ventaja por 150 días”, señaló.

Asimismo, aseguró que el presidente electo Nasry Asfura y su comitiva se encuentran en Washington gestionando acuerdos para que la eliminación del arancel sea definitiva.

“Las recientes reuniones de Asfura en los Estados Unidos han mostrado el buen trabajo que se ha estado haciendo, incluso antes de haber tomado posesión del cargo, o sea, ya están en Washington trabajando en los acuerdos y se espera que antes de un mes estén concretados esos acuerdos, mucho antes del término de los 150 días”, enfatizó.

La industria maquiladora y el sector agrícola representan una parte significativa de las exportaciones hondureñas hacia Estados Unidos, principal socio comercial del país, por lo que la exención temporal es vista por el sector privado como una señal positiva en el contexto del comercio internacional.