Representantes del sector empresarial entregarán oferta salarial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En dos reuniones más y previo a Semana Santa, los delegados de la comisión del salario mínimo 2026 buscarán un acuerdo que permita el ajuste a la compensación base para las empresas en las 11 ramas de actividad económica.

Aunque el sector trabajador representado por las centrales obreras plantearon su propuesta; la empresa privada tiene 24 horas para estudiar y definir su proposición.

El representante de la Central General de Trabajadores (CGT), Josué Orellana, mencionó a EL HERALDO que “analizados los informes determinamos presentar una propuesta al sector empleador y ellos pidieron que la van analizar y que este viernes (mañana) nos encontraremos en una próxima reunión para poder conocer la contrapropuesta”.

“La propuesta que hicimos va encaminada a una realidad de país, una situación que vive la clase trabajadora en este momento, debemos de buscar un acuerdo en el menor tiempo posible”, sostuvo.

Aunque no especificó el porcentaje del ajuste salarial, la clase trabajadora tiene como punto de partida el índice inflacionario de 2025 de 4.98%, pero se aspira que alcance hasta 10%, según los asesores del referido sector consultados por este rotativo.

En la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) tuvo lugar ayer la primera reunión de la mesa tripartita que negociará el salario mínimo 2026.