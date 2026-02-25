Representantes del sector empresarial entregarán oferta salarial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En dos reuniones más y previo a Semana Santa, los delegados de la comisión del salario mínimo 2026 buscarán un acuerdo que permita el ajuste a la compensación base para las empresas en las 11 ramas de actividad económica.
Aunque el sector trabajador representado por las centrales obreras plantearon su propuesta; la empresa privada tiene 24 horas para estudiar y definir su proposición.
El representante de la Central General de Trabajadores (CGT), Josué Orellana, mencionó a EL HERALDO que “analizados los informes determinamos presentar una propuesta al sector empleador y ellos pidieron que la van analizar y que este viernes (mañana) nos encontraremos en una próxima reunión para poder conocer la contrapropuesta”.
“La propuesta que hicimos va encaminada a una realidad de país, una situación que vive la clase trabajadora en este momento, debemos de buscar un acuerdo en el menor tiempo posible”, sostuvo.
Aunque no especificó el porcentaje del ajuste salarial, la clase trabajadora tiene como punto de partida el índice inflacionario de 2025 de 4.98%, pero se aspira que alcance hasta 10%, según los asesores del referido sector consultados por este rotativo.
En la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) tuvo lugar ayer la primera reunión de la mesa tripartita que negociará el salario mínimo 2026.
Exposición de informes
El informe de la Dirección General de Salarios de la STSS, correspondiente al mercado laboral, así como reportes del Banco Central de Honduras (BCH), fueron expuestos en el encuentro que se llevo a cabo a puerta cerrada.
El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García, quien funge como vocero de la empresa privada, declaró que “se hará un análisis técnico -de los informes- y esperamos que con el propósito de tener un desarrollo económico, combate al desempleo y un cumplimiento de la ley podamos generar un acuerdo que sea del beneficio para todo el país”.
En 2025 el ajuste salarial fue de 6.5% (L828.63), en promedio, al pasar de 13,156.53 a 13,985.16 lempiras mensuales.