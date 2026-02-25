Ratifican proceso a exgerentes de Hondutel acusados de fraude y falsificación de documentos

Tegucigalpa, Honduras.- Tres exgerentes administrativos de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) deberán continuar su proceso legal en los tribunales de justicia, al ratificarles el auto de formal procesamiento por una causa que fue incoada en 2011.

Se trata de Susan Tatiana Aguilar Fortín, exjefa del Departamento de Liquidaciones Nacionales e Internacionales, a quien en su momento, el tribunal que conoció la causa legal, determinó dictarle sobreseimiento provisional por el delito de lavado de activos; sin embargo, es acusada de 21 delitos de falsificación de documentos públicos y por dos delitos de fraude.

A ella se le revocó el sobreseimiento provisional y se confirmó el auto de formal procesamiento por los demás cargos imputados por el Ministerio Público (MP).

Para María Débora Guevara, exjefa de la Sección de Análisis de Tráfico y Tarifas, y para Héctor Emilio Mejía Rivera, exgerente de la Sección Internacional, ambos sindicados por la comisión de seis delitos de falsificación de documentos públicos.