Ratifican proceso a exgerentes de Hondutel acusados de fraude y falsificación de documentos

Tegucigalpa, Honduras.- Tres exgerentes administrativos de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) deberán continuar su proceso legal en los tribunales de justicia, al ratificarles el auto de formal procesamiento por una causa que fue incoada en 2011.
Se trata de Susan Tatiana Aguilar Fortín, exjefa del Departamento de Liquidaciones Nacionales e Internacionales, a quien en su momento, el tribunal que conoció la causa legal, determinó dictarle sobreseimiento provisional por el delito de lavado de activos; sin embargo, es acusada de 21 delitos de falsificación de documentos públicos y por dos delitos de fraude.
A ella se le revocó el sobreseimiento provisional y se confirmó el auto de formal procesamiento por los demás cargos imputados por el Ministerio Público (MP).
Para María Débora Guevara, exjefa de la Sección de Análisis de Tráfico y Tarifas, y para Héctor Emilio Mejía Rivera, exgerente de la Sección Internacional, ambos sindicados por la comisión de seis delitos de falsificación de documentos públicos.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, confirmó que "las partes procesales han sido notificadas que, por unanimidad de votos, los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, han confirmado el auto de formal procesamiento que le fue dictado por el juzgado de este mismo ente jurisdiccional, a varios exgerentes administrativos de la empresa hondureña de telecomunicaciones".
¿De qué se les acusa?
Según el requerimiento fiscal, en el año 2011, los entonces funcionarios de Hondutel, en colusión con representantes legales de empresas extranjeras, manipularon contratos de llamadas internacionales en modalidad de prepago.
Las compañías habrían pagado menos de lo pactado y, a cambio, los implicados recibieron pagos millonarios por medio de transferencias bancarias a cuentas de sus familiares, por un monto superior a los 64 millones de lempiras.
La acusación indica que lo que hacían los exfuncionarios era reportar una menor cantidad de llamadas de las que realmente se realizaban para que Hondutel pagara menos; el dinero desviado era recibido mediante transferencias personales millonarias, por lo que los imputados están señalados por haber participado en un esquema de fraude y lavado de activos en el que manipularon los contratos de llamadas internacionales en modalidad prepago.
Los tres encausados gozan de medidas cautelares distintas a la prisión, medidas que podrían cambiar o continuar al confirmarse el proceso legal en su contra.
En el momento que ocurrió ese supuesto acto de corrupción, el gerente de Hondutel era el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general en condición de retiro, Romeo Orlando Vásquez Velásquez.