Hondutel enfrenta solicitudes por pagar de L1,273 millones desde 2021

Tegucigalpa, Honduras.- La histórica crisis de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) no se deriva únicamente de las pérdidas, sino también hay solicitudes pendientes de pago arrastradas desde 2021.

Estas cuentas ascendieron a 1,273.6 millones de lempiras al 31 de enero pasado, constató EL HERALDO con base al más reciente reporte emitido por la Gerencia de Finanzas en conjunto con el Departamento de Asuntos Financieros de la estatal.

En 11 renglones se dividen estas solicitudes de pago, donde la dirección de administración representa el 32.3% equivalente a 411.3 millones de lempiras.

Solo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Hondutel tiene pendiente de cancelar 406.5 millones de lempiras.

De acuerdo con expertos consultados por EL HERALDO, este tipo de solicitudes corresponde a transacciones, facturas o cargos que debe la referida institución.

El pasado 13 de febrero fue nombrada en la gerencia de Hondutel a Lucy Salgado Suárez.

Si bien la funcionaria se desempeñó como secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP) en el 2023, a causa de denuncias de corrupción fue separada de su cargo por la junta interventora designada en el ente gubernamental.

Salgado Suárez se convirtió en la primera mujer en dirigir la estatal de telecomunicaciones, sin embargo, su gestión tendrá más retos por superar.