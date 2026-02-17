Condiciones secas y calor de hasta 38 grados este miércoles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y estables prevalecerán este miércoles 18 de febrero en la mayor parte de Honduras, con temperaturas que alcanzarán hasta los 38 C° en la región sur, de acuerdo con el pronóstico oficial.
Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos, informó que durante la jornada “prevalecerán lo que son las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional”.
El experto detalló que se esperan temperaturas frescas en horas de la madrugada y la noche, mientras que por la tarde el ambiente será más cálido en casi todas las regiones del país.
No obstante, el viento del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que generará precipitaciones débiles en algunos sectores. “El viento del este estará transportando humedad proveniente del mar Caribe, generando lo que son lluvias y lloviznas débiles, sobre todo en el sector oriental”, precisó Ochoa.
En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que los oleajes se mantendrán normales tanto en el litoral Caribe como en el sur del país. “Los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y para el golfo de Fonseca de igual manera de 1 a 3 pies”, señaló.
Temperaturas
Sobre las temperaturas, en Tegucigalpa se prevé una máxima de 28 C° y una mínima de 17 C°.
En la región central se registrará una máxima de 31 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región insular se esperan 29 C° de máxima y 22 C° de mínima.
Para la región norte se pronostica una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°. En el oriente del país, los termómetros alcanzarán los 32 C° y descenderán hasta los 19 C°.
La zona sur reportará las temperaturas más elevadas con una máxima de 38 C° y una mínima de 24 C°, en tanto que en la región occidental se esperan 28 C° de máxima y 12 C° de mínima, según el informe brindado por el pronosticador de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).