Condiciones secas y calor de hasta 38 grados este miércoles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y estables prevalecerán este miércoles 18 de febrero en la mayor parte de Honduras, con temperaturas que alcanzarán hasta los 38 C° en la región sur, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos, informó que durante la jornada “prevalecerán lo que son las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional”.

El experto detalló que se esperan temperaturas frescas en horas de la madrugada y la noche, mientras que por la tarde el ambiente será más cálido en casi todas las regiones del país.

No obstante, el viento del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que generará precipitaciones débiles en algunos sectores. “El viento del este estará transportando humedad proveniente del mar Caribe, generando lo que son lluvias y lloviznas débiles, sobre todo en el sector oriental”, precisó Ochoa.

En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que los oleajes se mantendrán normales tanto en el litoral Caribe como en el sur del país. “Los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y para el golfo de Fonseca de igual manera de 1 a 3 pies”, señaló.