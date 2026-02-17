De un refugio a la morgue: Eleazar Hernández, bachiller hallado muerto en Yaguacire

Como Eleazar Fransua Hernández García fue identificado el joven que recientemente fue hallado muerto en un barranco de la aldea de Yaguacire en Francisco Morazán. Según versiones preliminares, el joven había sido raptado desde el pasado 6 de febrero y apareció asesinado en los últimos días. A continuación los detalles.
El cuerpo del bachiller asesinado había sido ingresado a las frías gavetas de la morgue en la capital, y tras su plena identificación, la Dirección de Medicina Forense del MP realizó un llamado a sus familiares a través de sus redes sociales, indicando que requerían su presencia para la respectiva entrega.
Según allegados a Eleazar, era un joven que había luchado para salir adelante. Tras el fallecimiento de su madre, Eleazar y sus hermanos encontraron cobijo en el refugio humanitario "Mis Pequeños Hermanos", ubicado en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.
En el hogar en mención, Hernández pasó gran parte de su tiempo tratando de construir una vida bajo el amparo de la institución. Sin embargo, se mudó a una colonia de Comayagüela, sin imaginar el destino fatal que le esperaba.
Las versiones de conocidos refieren que Eleazar fue privado de su libertad por desconocidos en un sector de Comayagüela el pasado 6 de febrero.
Desde ese momento, su rastro se perdió, sumiendo a sus allegados en una desesperación que culminó con el macabro hallazgo en la periferia de Tegucigalpa.
Su cuerpo fue localizado en estado de descomposición días atrás en un sector de difícil acceso en Yaguacire.
Esta mañana, el ambiente en las afueras del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses era de profunda tristeza. Familiares del joven llegaron para realizar el trámite de retirar sus restos, tras la confirmación oficial de su identidad.
Entre el dolor y la resignación, los parientes recibieron el féretro para emprender el último viaje de Eleazar de regreso a casa.
Se confirmó que el joven será trasladado hacia Talanga, lugar donde creció y donde rodeado de sus hermanos y amigos, se le dará cristiana sepultura.
La muerte del joven ha causado gran consternación, y hasta el momento se desconocen detalles sobre su rapto y asesinato.
De momento, tampoco hay pistas sobre los hechores del crimen, por lo que sus familiares y amigos piden a las autoridades que investiguen para esclarecer el caso.