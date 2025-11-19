Hondutel, en números rojos, presta servicios de asistencia a los clientes

Tegucigalpa, Honduras.- Los servicios de asistencia suelen ser brindados por empresas privadas y en el entorno nacional por aseguradoras e instituciones bancarias.
Sin embargo, desde inicios de noviembre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) incursionó en brindar asistencia vial, médica hasta para el hogar aún y cuando sus finanzas siguen en números rojos.
"Hondutel te Auxilia", es el nuevo producto ofrecido por la estatal a un costo de afiliación de 100 lempiras que se cargan a la factura telefónica mensual, revisó EL HERALDO.
A septiembre pasado las pérdidas acumuladas de la referida institución ascendieron a 210 millones de lempiras, afectando directamente su rentabilidad.
Por redes sociales, se anunció este servicio que estaría al alcance de una llamada telefónica y los 365 días del año.
La empresa del Estado que provee servicios de telecomunicaciones "competitivos de calidad, basados en tecnología digital que contribuyen al crecimiento social y económico del país", es la misión de Hondutel.
EL HERALDO intentó contactarse a las líneas habilitadas para conocer más detalles del plan de auxilio que presta la estatal, pero no recibió respuesta alguna.
Más egresos
"La prestación de estos servicios solo le generaría más egresos, ya que debe contar con personal especializado para brindarlos; debería enfocarse en mejorar los servicios que presta de acuerdo a su objetivo", manifestó a este rotativo la analista en materia económica, Liliana Castillo.
Indicó que Hondutel no está autorizada para otorgar asistencia en el hogar, médica, incluso vial debido a que su objetivo está en la prestación de servicios para tecnología de la información y telecomunicaciones, por lo que debería de modificar sus finalidades para darle otro giro a la empresa.
"La rentabilidad que generan las empresas que prestan estos servicios, principalmente bancos y compañías de seguros la obtienen a base de manejar grandes volúmenes de clientes, en el aumento de las primas por los servicios que prestan. No cuentan con muchos empleados, ya que subcontratan servicios con otras empresas y además ellos están especializados para incursionar en la prestación de este tipo de servicios", sostuvo la entrevistada.