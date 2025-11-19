Hondutel, en números rojos, presta servicios de asistencia a los clientes

Tegucigalpa, Honduras.- Los servicios de asistencia suelen ser brindados por empresas privadas y en el entorno nacional por aseguradoras e instituciones bancarias.

Sin embargo, desde inicios de noviembre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) incursionó en brindar asistencia vial, médica hasta para el hogar aún y cuando sus finanzas siguen en números rojos.

"Hondutel te Auxilia", es el nuevo producto ofrecido por la estatal a un costo de afiliación de 100 lempiras que se cargan a la factura telefónica mensual, revisó EL HERALDO.

A septiembre pasado las pérdidas acumuladas de la referida institución ascendieron a 210 millones de lempiras, afectando directamente su rentabilidad.

Por redes sociales, se anunció este servicio que estaría al alcance de una llamada telefónica y los 365 días del año.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La empresa del Estado que provee servicios de telecomunicaciones "competitivos de calidad, basados en tecnología digital que contribuyen al crecimiento social y económico del país", es la misión de Hondutel.

EL HERALDO intentó contactarse a las líneas habilitadas para conocer más detalles del plan de auxilio que presta la estatal, pero no recibió respuesta alguna.