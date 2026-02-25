Presidente Nasry Asfura designa nuevas autoridades en BANADESA y la CNBS

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, realizó este martes -25 de febrero- una nueva ronda de nombramientos que perfilan el cierre de la conformación de su equipo de gobierno, a casi un mes de haber asumido el poder el pasado 27 de enero.

Con estas designaciones, el mandatario avanza hacia la consolidación de las principales instituciones del Estado, tras semanas marcadas por juramentaciones y ajustes en distintas dependencias.

Entre los anuncios más relevantes destaca la designación de Héctor Vidal Cerrato al frente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), una institución para el financiamiento del sector agropecuario y productivo del país.