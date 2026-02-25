  1. Inicio
Presidente Nasry Asfura designa nuevas autoridades en BANADESA y la CNBS

En las últimas semanas, Asfura continuó oficializando designaciones en secretarías, institutos autónomos y direcciones estratégicas para completar su gabinete

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 16:46
El presidente Nasry Asfura juramentó este miércoles a Héctor Vidal Cerrato como presidente ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, realizó este martes -25 de febrero- una nueva ronda de nombramientos que perfilan el cierre de la conformación de su equipo de gobierno, a casi un mes de haber asumido el poder el pasado 27 de enero.

Con estas designaciones, el mandatario avanza hacia la consolidación de las principales instituciones del Estado, tras semanas marcadas por juramentaciones y ajustes en distintas dependencias.

Entre los anuncios más relevantes destaca la designación de Héctor Vidal Cerrato al frente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), una institución para el financiamiento del sector agropecuario y productivo del país.

El nombramiento se produce en un contexto donde el fortalecimiento del agro ha sido uno de los ejes discursivos de la nueva administración.

Asimismo, el mandatario nombró a Nicolás José García como presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ente regulador del sistema financiero nacional.

La designación cobra especial relevancia debido al papel que desempeña la comisión en la supervisión de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras.

La comisión también estará integrada por Julieta Suazo Franco y Gustavo Solórzano, este último actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras.

Con estos perfiles, el Ejecutivo busca imprimir un sello técnico y jurídico al órgano supervisor, cuya labor será determinante para la confianza de inversionistas y usuarios del sistema financiero. En las últimas semanas, Asfura continuó oficializando designaciones en secretarías, institutos autónomos y direcciones estratégicas, con el objetivo de completar casi en su totalidad el engranaje gubernamental.

Estos últimos nombramientos se realizan luego del primer Consejo de Ministros realizado este martes.

Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

Ver más
