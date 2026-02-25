Rostros de los agentes de seguridad que murieron durante el operativo contra "El Mencho"

“Vamos [a dar] un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo, que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, dijo el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch.