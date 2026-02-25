  1. Inicio
Rostros de los agentes de seguridad que murieron durante el operativo contra "El Mencho"

Las fuerzas federales mexicanas rindieron homenaje con banderas y honores a sus elementos que perdieron la vida durante operaciones que abatieron a "El Mencho", líder del CJNG

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 15:39
El operativo militar de México que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General muertos. Estos son los rostros de algunos:

Tras meses de seguimiento, el pasado viernes se logró ubicar al fugitivo —por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares— en una propiedad en el poblado de Tapalpa, en el estado occidental de Jalisco, región considerada bastión histórico del CJNG.

El operativo, liderado por el Ejército mexicano, con participación de la Guardia Nacional y fuerzas especiales, contó con apoyo aéreo de seis helicópteros y varios aviones, donde varios perdieron la vida en función de su deber.

Entre ellos está el teniente Francisco Damaso Aragón, perteneciente a la 35 Unidad Jalisco.

Subteniente Heberto Martínez.

Naomi Elizabeth Martínez

Sargento segundo Juan Vázquez.

Soldado Saúl Guzmán.

Edwin Ocampo tenía 25 años, era miembro del décimo quinto batallón de la Guardia Nacional.

Soldado José Guadalupe López.

Soldado Olvero.

En el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron numerosas armas, entre ellas lanzacohetes RPG de diseño ruso, el mismo modelo utilizado en 2015 en el derribo de un helicóptero que causó la muerte de siete militares mexicanos.

“Vamos [a dar] un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo, que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, dijo el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch.

Hasta el momento no existe un listado oficial con los nombres de los militares o agentes fallecidos en el derribo del helicóptero durante el operativo contra “El Mencho” en 2015 que haya sido publicado por autoridades con fotos de reconocimiento para familiares o públicos.

