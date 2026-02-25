"Hay problemas, te amo": Soldado que presagió su muerte antes de operativo contra "El Mencho"

Edwin Ocampo, un joven de apenas 25 años, que formaba parte de la Guardia Nacional de México, murió en el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizado el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa. Antes de la tragedia envió un desgarrador mensaje como presintiendo lo que pasaría. ¿De quién se despidió? A continuación los detalles.