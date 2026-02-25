"Hay problemas, te amo": Soldado que presagió su muerte antes de operativo contra "El Mencho"

Edwin Ocampo, un joven de apenas 25 años, que formaba parte de la Guardia Nacional de México, murió en el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizado el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa. Antes de la tragedia envió un desgarrador mensaje como presintiendo lo que pasaría. ¿De quién se despidió? A continuación los detalles.
"Hay problemas, te amo Bere": fue el mensaje de despedida que Edwin le dejó a su compañera de vida antes de morir en el abatimiento contra el capo de la droga en México.
El joven originario de Chiapas, se sumó al inmenso operativo. El asalto al refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se transformó rápidamente en un infierno de fuego cruzado.
En medio del caos y el intercambio de municiones contra los delincuentes, Edwin cayó en cumplimiento de su deber.
El texto de Ocampo enviado a “Bere” se ha vuelto viral, en redes sociales donde cientos de usuarios han expresado su pesar y solidaridad para con su familia que hoy llora su muerte.
El joven chiapaneco regresará a su tierra, pero no de la forma en que su familia soñaba. Lo hará como un héroe.
Él no fue el único. El saldo de aquel enfrentamiento es devastador: 27 uniformados dieron su vida en esa jornada violenta. Sin embargo, el mensaje de Edwin ha logrado ponerle rostro y corazón a la fría estadística de la guerra contra el crimen organizado.
Entre los miembros fallecidos de la Guardia Nacional de México que han sido identificados figuran los rostros de Elizabeth Martínez (22), Edwin Ocampo (25) José Guadalupe López, Martín Alfonso Chay, de Campeche, Miguel Ángel Sánchez Espinosa; sargento segundo, de Oaxaca Juan Vázquez Francisco, de Puebla.
El Mencho cayó abatido el pasado domingo 22 de febrero de 2026 en el exclusivo complejo Tapalpa Country Club, específicamente en el inmueble marcado con el número 39.
La muerte de Oseguera Cervantes es el resultado de meses de labores de inteligencia. Al notar la presencia de la Guardia Nacional y otras corporaciones, el líder criminal intentó una huida desesperada que terminó en el enfrentamiento fatal.
Este operativo marca uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en la historia reciente
La caída del líder del CJNG ha generado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como en la esfera internacional.