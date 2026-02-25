Tragedia en Brasil: el temporal en Minas Gerais deja 28 muertos y 40 desaparecidos

La previsión meteorológica, sin embargo, vaticina más lluvias en la región para las próximas horas. El vicegobernador de Minas Gerais, Mateus Simões, ha pedido a la población que se tome en serio las alertas meteorológicas. "Las personas que viven en zonas de ladera deben salir inmediatamente de sus casas. El riesgo geológico es muy grave", advierte