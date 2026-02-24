  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse

Mirna Ortez fue hallada sin vida en un sótano en Tennessee tras días desaparecida; familiares denunciaron amenazas previas de su expareja y exigen esclarecer el crimen

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 18:10
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
1 de 10

Mirna Ortez fue encontrada sin vida en el sótano de una vivienda en Jackson, Tennessee, Estados Unidos, luego de permanecer varios días desaparecida, informaron autoridades y familiares. Aquí los detalles de lo ocurrido:

Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
2 de 10

Mirna Suyapa Ortez Moncada, de 31 años, era originaria de Teupasenti, El Paraíso. Había sido reportada como desaparecida desde el 13 de febrero de 2026.

 Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
3 de 10

De acuerdo con sus familiares, ese día Mirna salió de su residencia rumbo a su trabajo. Como era habitual, su pareja sentimental pasó por ella para trasladarse juntos; sin embargo, ninguno llegó a su destino.

 Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
4 de 10

Tras perder todo contacto, la familia interpuso la denuncia ante el Departamento de Policía de Jackson, que inició las labores de búsqueda mientras amigos y allegados difundían información en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
5 de 10

El hallazgo se produjo ocho días después, en una propiedad vinculada a la pareja de la víctima, ubicada en el sector de Raintree Cove, en el área de North Jackson. El cuerpo fue encontrado en el sótano del inmueble.

 Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
6 de 10

Familiares indicaron que durante los días posteriores a la desaparición no lograron comunicarse ni con Mirna ni con su pareja, ya que ambos teléfonos permanecían apagados.

 Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
7 de 10

También señalaron que la vivienda presentaba indicios de que alguien habría ingresado por la fuerza, situación que ahora forma parte de las diligencias investigativas.

 Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
8 de 10

La familia reveló además que Mirna había recibido amenazas de una expareja en el pasado, aunque hasta el momento no se ha confirmado si tienen relación con el caso.

 Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
9 de 10

Autoridades estadounidenses informaron que el hecho se investiga como un presunto homicidio, mientras continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse
10 de 10

Parientes de la joven realizan los trámites para la repatriación del cuerpo a Honduras, donde esperan darle sepultura en su natal Teupasenti, en medio del dolor y la exigencia de justicia.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos