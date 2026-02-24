Recibió amenazas de su expareja: Mirna Ortez, hondureña hallada en un sótano de Tennesse

Mirna Ortez fue encontrada sin vida en el sótano de una vivienda en Jackson, Tennessee, Estados Unidos, luego de permanecer varios días desaparecida, informaron autoridades y familiares. Aquí los detalles de lo ocurrido:
Mirna Suyapa Ortez Moncada, de 31 años, era originaria de Teupasenti, El Paraíso. Había sido reportada como desaparecida desde el 13 de febrero de 2026.
De acuerdo con sus familiares, ese día Mirna salió de su residencia rumbo a su trabajo. Como era habitual, su pareja sentimental pasó por ella para trasladarse juntos; sin embargo, ninguno llegó a su destino.
Tras perder todo contacto, la familia interpuso la denuncia ante el Departamento de Policía de Jackson, que inició las labores de búsqueda mientras amigos y allegados difundían información en redes sociales.
El hallazgo se produjo ocho días después, en una propiedad vinculada a la pareja de la víctima, ubicada en el sector de Raintree Cove, en el área de North Jackson. El cuerpo fue encontrado en el sótano del inmueble.
Familiares indicaron que durante los días posteriores a la desaparición no lograron comunicarse ni con Mirna ni con su pareja, ya que ambos teléfonos permanecían apagados.
También señalaron que la vivienda presentaba indicios de que alguien habría ingresado por la fuerza, situación que ahora forma parte de las diligencias investigativas.
La familia reveló además que Mirna había recibido amenazas de una expareja en el pasado, aunque hasta el momento no se ha confirmado si tienen relación con el caso.
Autoridades estadounidenses informaron que el hecho se investiga como un presunto homicidio, mientras continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.
Parientes de la joven realizan los trámites para la repatriación del cuerpo a Honduras, donde esperan darle sepultura en su natal Teupasenti, en medio del dolor y la exigencia de justicia.