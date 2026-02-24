Nahomi, miembro de la Guardia Nacional que murió en operativo contra "El Mencho"

A pesar del éxito estratégico que representa la caída de "El Mencho", las autoridades han reconocido que este episodio es uno de los más letales para las fuerzas federales en la historia reciente. Además de Elizabeth Martínez, también figuran los rostros de Edwin Ocampo y José Guadalupe López en redes sociales, quienes perecieron en cumplimiento de su labor.