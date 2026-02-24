Nahomi, miembro de la Guardia Nacional que murió en operativo contra "El Mencho"

Tan solo 22 años tenía Nahomi Elizabeth Martínez, quien era miembro de la Guardia Nacional de México, y que perdió la vida durante el fuego cruzado producto del operativo en contra del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado domingo 22 de febrero.
Aunque ese 22 de febrero se logró abatir al capo de la droga, las balas alcanzaron a la joven originaria de Guadalupe, Zacatecas, México.
De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el saldo del operativo fue devastador, ya que se registró la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un integrante de la Fiscalía General del Estado.
En este recuento de 27 bajas que ha enlutado a las instituciones del Estado, Nahomi Elizabeth resalta como la única mujer del grupo de agentes caídos.
La noticia del deceso de la joven "heroína", como ya la llaman en su tierra natal, provocó un profundo impacto en la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). La institución, donde Nahomi cursó estudios en la Unidad Académica Preparatoria, emitió un emotivo mensaje destacando que murió sirviendo y protegiendo a su gente con "valentía, honor y amor por su país".
El dolor también se extendió al ámbito deportivo. Nahomi era hermana de Nelsy Martínez, jugadora del club de baloncesto Mineras de Zacatecas. El equipo se unió al duelo nacional expresando su solidaridad con su jugadora.
"Toda la familia Mineras se une en solidaridad y acompaña a Nelsy y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor", manifestó la institución deportiva.
Según los reportes oficiales, el despliegue federal que buscaba desarticular la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia extrema, incluyendo bloqueos carreteros y ataques armados en al menos seis Estados del país.
De acuerdo con el relato de allegados, Nahomi decidió integrarse a la Guardia Nacional sabiendo los riesgos constantes que implicaba su labor. Sus conocidos la recuerdan como una joven con un futuro brillante por delante, que cambió las aulas y las canchas por la disciplina militar.
A pesar del éxito estratégico que representa la caída de "El Mencho", las autoridades han reconocido que este episodio es uno de los más letales para las fuerzas federales en la historia reciente. Además de Elizabeth Martínez, también figuran los rostros de Edwin Ocampo y José Guadalupe López en redes sociales, quienes perecieron en cumplimiento de su labor.
Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado si se realizará un homenaje oficial de cuerpo presente para Nahomi y sus compañeros caídos, ni cuándo serán trasladados sus restos a Guadalupe, Zacatecas, donde su familia y amigos esperan para darle el último adiós.
Mientras tanto, el país se ha unido al dolor de la familia por la pérdida de Nahomi, la única fémina que perdió la vida enfrentando al capo más temido de México.