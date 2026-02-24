¿Qué se sabe de "El Menchito", el hijo de "El Mencho", exlíder del CJNG?

Mientras que en las montañas de Tapalpa, Jalisco, las balas marcaban el fin de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", a miles de kilómetros de distancia, su primogénito Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", recibía la noticia en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
Lo último que se sabe del que fuera el segundo al mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es que su destino quedó sellado por la justicia estadounidense.
El pasado 7 de marzo de 2025, una jueza federal en Washington D.C. lo sentenció a cadena perpetua, más 30 años de prisión, tras ser declarado culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en perjuicio de los Estados Unidos.
Además de la condena, el tribunal le impuso una multa histórica de más de 6,000 millones de dólares. Cifra con la que busca resarcir el daño provocado por el tráfico de drogas.
Desde finales de 2025, el heredero del CJNG fue trasladado a la ADX Florence, en Colorado.
Este recinto, apodado "El Alcatraz de las Rocosas", es famoso por albergar a los criminales más peligrosos del mundo bajo un régimen de aislamiento casi total, diseñado para que ninguna orden o mensaje salga de sus muros.
Cabe mencionar que durante el proceso judicial, la defensa de Oseguera González intentó una última y desesperada estrategia: presentarlo como una "víctima".
Sus abogados argumentaron que su padre lo introdujo al mundo del crimen organizado desde los 14 años, despojándolo de una vida normal.
Sin embargo, el tribunal rechazó contundentemente este argumento. Para la jueza, la gravedad de sus actos operativos y los niveles de violencia que coordinó dentro de la organización pesaron más que cualquier narrativa de manipulación familiar. Su rol no era el de un espectador, sino el de un ejecutor clave.
Tras el abatimiento de El Mencho, el pasado domingo 22 de febrero, desatando una especie de "casería" a lo interno del Cartel Jalisco Nueva Generación. Nombres como Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, e incluso líderes regionales como “El Jardinero” o “El Sapo”, se perfilan para tomar las riendas que "El Menchito" nunca pudo heredar.
Rubén, el sucesor natural por linaje, está fuera del tablero y sepultado en vida por el sistema penitenciario de Estados Unidos. Ya no hay apelaciones que valgan ni rescates posibles.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas y estadounidenses vigilan quién ocupará el vacío dejado por su padre, Rubén Oseguera González.