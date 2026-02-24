Tenía inflamado el corazón y murió: menor fue obligado a beber agua hirviendo por su madrastra

Un niño de 12 años, identificado como NS, murió en el hospital regional de Jampangkulon, en Sukabumi, Indonesia, tras presentar graves lesiones derivadas de maltrato físico provocado por su propia madrastra. Aquí los detalles del caso:
Según los informes médicos, el menor sufrió quemaduras internas y una inflamación severa en el corazón y los pulmones provocadas por haber sido obligado a beber agua hirviendo.
En un video, el menor señaló directamente a su madrastra como responsable del abuso, apuntando con su dedo y diciendo: “Fue ella”.
Debido a la gravedad de las quemaduras, el menor murió. Antes de su fallecimiento, el niño vivía en un hogar con antecedentes de violencia, situación que había sido advertida por vecinos y familiares.
De acuerdo con los reportes, la víctima fue sometida a torturas constantes, de las cuales el consumo forzado de agua hirviendo fue la que acabó con su vida.
El video grabado de la víctima antes de fallecer ha reforzado las acusaciones en contra de la agresora, siendo este ahora elemento crucial para la investigación.
La mujer señalada ya se encuentra bajo custodia policial y enfrenta cargos que podrían derivar en una condena de prisión de por vida, según confirmaron las autoridades locales.
La comunidad de Indonesia se encuentra consternada por la tragedia, que ha generado protestas y llamados a revisar los protocolos de protección infantil.
Organizaciones civiles han denunciado negligencia por parte de las autoridades locales.
Denunciaron que la falta de intervención temprana permitió que el menor permaneciera en un entorno peligroso que terminó con su vida.