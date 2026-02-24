El poder y la opulencia detrás del líder del CJNG: los bienes atribuidos a “El Mencho”

Mansiones en Estados Unidos, vehículos de alta gama, colecciones de arte, joyas valuadas en millones de dólares y grandes sumas de dinero en efectivo formaban parte del patrimonio del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
El negocio tequilero Pasión Azul se convirtió en una de las principales vitrinas financieras ligadas al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. Aunque oficialmente la empresa aparece a nombre del empresario Víctor Alfonso Camacho Ortega, investigaciones atribuidas a la Administración para el Control de Drogas (DEA) sostienen que el capo utilizaba la marca para proyectar una imagen empresarial legítima mientras financiaba una vida marcada por el lujo para su familia.
Uno de los símbolos más visibles de esa opulencia fue una mansión valorada en 12 millones de dólares ubicada en 1191 Pamplona Drive, en la ciudad de Riverside. La propiedad fue adquirida en 2023 por la empresa Pasión Azul S.A. de C.V., registrada en Atotonilco el Alto, y destacaba por sus amplios jardines, acabados de lujo y estrictos sistemas de seguridad.
Las autoridades estadounidenses también reportaron el hallazgo de 2,255,000 dólares en efectivo, dinero que presuntamente formaba parte de operaciones financieras vinculadas al conglomerado tequilero. El efectivo representaba la facilidad con la que el círculo familiar manejaba grandes cantidades de dinero sin recurrir al sistema bancario tradicional.
Entre los bienes decomisados figuraba un automóvil deportivo BMW M, valorado en aproximadamente 80,000 dólares, asociado al estilo de vida exclusivo que rodeaba a los allegados del capo. El vehículo destacaba por su alto rendimiento y por ser uno de los preferidos dentro del segmento de lujo de la marca BMW.
Otro automóvil encontrado fue un Mini Cooper, estimado en 25,000 dólares, utilizado principalmente para desplazamientos urbanos. Este modelo, producido por la marca Mini, reflejaba un contraste entre exclusividad y practicidad dentro del patrimonio familiar.
La lista también incluía una camioneta GMC Yukon Denali valorada en unos 60,000 dólares. Este vehículo, fabricado por GMC, es conocido por su amplio espacio interior y nivel premium, comúnmente asociado a celebridades y empresarios de alto perfil.
El gusto por el arte quedó evidenciado con piezas valoradas en más de 100,000 dólares, entre ellas esculturas y la obra Rubens Rojo del reconocido artista mexicano Rafael Coronel, tasada en alrededor de 40,000 dólares, considerada una de las piezas más llamativas dentro de la colección asegurada.
Los artículos personales de Laisha Michelle Oseguera González también reflejaban un elevado nivel de lujo, especialmente una colección de bolsos valorada en 320,000 dólares, integrada por marcas exclusivas como Dior, Chanel, Hermès y Louis Vuitton.
La joyería asegurada superaba los dos millones de dólares e incluía piezas de alta gama y relojes incrustados con diamantes de firmas reconocidas como Rolex, Cartier, Hublot y Patek Philippe, considerados símbolos tradicionales de poder económico.
Según reportes federales, Laisha Michelle y su esposo residían en una exclusiva zona residencial de California rodeados de comodidades, vehículos de lujo y artículos exclusivos, consolidando una vida marcada por el exceso que, de acuerdo con investigadores estadounidenses, habría sido financiada mediante la estructura empresarial vinculada al imperio tequilero atribuido a “El Mencho”.