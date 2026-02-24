¿Quién es María Julissa, la influencer que niega relación con "El Mencho"?

María Julissa, una influencer y creadora de contenido mexicana, se encuentra en el centro del huracán tras la muerte de "El Mencho". Conozca todos los detalles sobre lo que está pasando y por qué la vinculan con el capo.
Tras confirmarse el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzaron a circular en redes sociales versiones que señalaban a una joven creadora de contenido como la supuesta mujer que habría ayudado indirectamente a las autoridades a localizar al capo.
El nombre de María Julissa se volvió tendencia internacional luego de que publicaciones virales aseguraran que mantenía una relación sentimental con el narcotraficante y que su seguimiento habría permitido ubicar el escondite donde se encontraba antes del operativo militar.
Ante la magnitud de los señalamientos, la influencer decidió romper el silencio públicamente y negó de forma categórica cualquier vínculo con el líder criminal, asegurando que toda la información difundida carece de fundamento y corresponde a noticias falsas.
Según explicó, muchas de las imágenes que circulan en internet donde supuestamente aparece junto a “El Mencho” fueron creadas mediante inteligencia artificial, lo que contribuyó a alimentar teorías conspirativas que rápidamente se expandieron en plataformas digitales.
Las especulaciones surgieron después de que autoridades mexicanas confirmaran que la localización del capo se logró tras labores de inteligencia relacionadas con su pareja sentimental real, sin mencionar en ningún momento a María Julissa, situación que generó confusión y conclusiones erróneas en redes sociales.
Cabe mencionar que hasta ahora, ninguna institución de seguridad ha incluido oficialmente el nombre de la influencer dentro de las investigaciones relacionadas con el operativo que terminó con la muerte del jefe del CJNG.
María Julissa es una modelo e influencer de 26 años originaria de Hermosillo, Sonora, que ha construido una amplia comunidad digital compartiendo contenido sobre estilo de vida, moda, automóviles y especialmente béisbol, deporte con el que también ha estado vinculada como creadora y entrevistadora.
En redes sociales acumula millones de seguidores y es conocida también como la “Barbie Beisbolera”, perfil desde el cual publica contenido relacionado con jugadores y eventos deportivos.
Su nombre ya había aparecido anteriormente en medios mexicanos tras un incidente en la Liga Mexicana del Pacífico que derivó en su veto temporal de estadios luego de una polémica durante un partido de béisbol.
En medio del escándalo actual, la creadora de contenido aseguró que es una persona ajena a temas criminales y pidió a sus seguidores reportar publicaciones falsas, advirtiendo que la desinformación puede causar daños reales a su seguridad e imagen pública.
Mientras continúan las repercusiones tras la muerte de “El Mencho”, María Julissa enfrenta ahora una exposición mediática sin precedentes, intentando desvincular su nombre de uno de los episodios más sensibles y violentos recientes en México, convertido en ejemplo del poder —y el riesgo— de la viralidad en la era digital.