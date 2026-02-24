¿Dónde está el cuerpo de “El Mencho” tras ser identificado genéticamente?

Nemesio Oseguera Cervantes murió luego de ser abatido en un operativo que tenía como objetivo su captura.
Tras la muerte del narcotraficante, su cuerpo fue trasladado junto a otros cadáveres de Jalisco a la Ciudad de México.
Al llegar a la capital, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su identidad mediante análisis genéticos.
“Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén ‘N’ ya fue identificado genéticamente”, destaca el informe de la institución.
Tras el abatimiento de “El Mencho” el pasado 22 de febrero, se difundieron imágenes de una ambulancia forense en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la colonia Guerrero, entre las calles Violeta, Mina y Reforma.
Posteriormente, el 23 de febrero se reportó la presencia de elementos militares en el Centro Federal Pericial Forense de la FGR, por lo que se presume que el cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanece en ese lugar.
Varios videos muestran a miembros del Ejército resguardando la zona. Los militares, todos encapuchados, se encuentran en el primer acceso del edificio, donde se presume que el cuerpo está a la espera de ser reclamado.
Afuera del lugar también hay presencia militar y camionetas ubicadas en distintos puntos del estacionamiento de la sede forense, situada sobre Circuito Interior, en la colonia Santa María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue cuestionado en conferencia sobre qué pasará con los restos del líder criminal, comentó que el procedimiento común es que el cuerpo sea reclamado por familiares para posteriormente ser entregado.
Las autoridades aún no confirman oficialmente si el cuerpo de “El Mencho” permanece en el Centro Federal Pericial Forense, pero la zona se encuentra fuertemente resguardada.