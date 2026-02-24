Hondureño ahora es el más buscado por la DEA tras muerte de “El Mencho”

Dejando a un lado las recompensas y centrados solo en los fugitivos para la Administración de Control de Drogas (DEA), de acuerdo con medios mexicanos y estadounidenses, el criminal más buscado por esta agencia es el hondureño Yulan Adonay Archaga Carías, alias El Porky. El líder de la MS-13 es buscado por tráfico de drogas y armas.