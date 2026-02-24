Hondureño ahora es el más buscado por la DEA tras muerte de “El Mencho”

Tras la muerte de “El Mencho”, ahora un hondureño es el más buscado por la Drug Enforcement Administration (DEA) -Administración de Control de Drogas-, ¿de quién se trata?
Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tenía 59 años y murió tras un operativo del Ejército mexicano en la sierra de Jalisco el 22 de febrero.
El operativo dejó al menos 25 muertos de la Guardia Nacional, así como 30 presuntos delincuentes.
El capo fue el fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que desde 2010 se extendió por el país y se convirtió en una de las bandas criminales con más poder de violencia, a la par del Cartel de Sinaloa.
Dejando a un lado las recompensas y centrados solo en los fugitivos para la Administración de Control de Drogas (DEA), de acuerdo con medios mexicanos y estadounidenses, el criminal más buscado por esta agencia es el hondureño Yulan Adonay Archaga Carías, alias El Porky. El líder de la MS-13 es buscado por tráfico de drogas y armas.
La segunda prioridad es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo. Es el hijo del Chapo Guzmán y para Estados Unidos, es el líder de Los Chapitos. También es señalado como el principal responsable del tráfico de fentanilo hacia EE. UU.
El tercer lugar lo ocupa un sudamericano. Sebastián Marset, uruguayo, subió del cuarto al tercer puesto en la lista de prioridades de la DEA tras la muerte de alias Mencho. Se le acusa de liderar una red de tráfico de cocaína en Sudamérica y de lavar dinero a través del sistema financiero estadounidense
El cuarto más buscado es Alfonso Limón Sánchez, alias Poncho Limón, un hombre clave en la estructura criminal al servicio de Ismael “El Mayo” Zambada.
Sobre “El Porkys” y aunque en 2025 circularon reportes sobre su supuesta captura en Colombia (Isla de San Andrés), tanto el FBI como el gobierno de Honduras desmintieron dicha información, confirmando que sigue en libertad. Reportes recientes de febrero de 2026 sugieren que podría estar ocultándose en Guatemala.
El Departamento de Estado de EE. UU. mantiene vigente una recompensa de $5 millones de dólares por información que lleve a su captura. Honduras también ofrece 3.5 millones de lempiras.
Desde febrero de 2025, la MS-13 y sus líderes, incluido "El Porky", han sido designados como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) por el gobierno de Estados Unidos.
“El Porkys” es el máximo líder de la MS-13 en Honduras. Se le busca por narcotráfico, lavado de dinero y por su espectacular fuga en 2020 de un juzgado en El Progreso, donde un comando armado liberó a Mendoza asesinando a varios oficiales.