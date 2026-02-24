Así era el lujoso y exclusivo lugar donde fue encontrado “El Mencho”

¿Cómo era el lujoso y exclusivo lugar donde fue encontrado “El Mencho”? Medios mexicanos publicaron fotos de la propiedad donde se escondía el famoso narco mexicano quien fue abatido el 22 de febrero.
“El Mencho”, de nombre Nemesio Oseguera Cervantes, era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y murió el domingo 22 de febrero de 2026.
Él fue abatido durante una operación militar de las fuerzas federales mexicanas en el municipio de Talpa de Allende (otras fuentes mencionan Tapalpa), Jalisco. El operativo contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.
El exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club fue el último refugio del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho, donde solía descansar y ocultarse de manera estratégica.
En la exclusiva cabaña, la chapa de la puerta principal de madera fue forzada por los militares para ingresar a la residencia de dos pisos, de la que El Mencho huyó para después ser localizado entre los matorrales.
El Mencho padecía insuficiencia renal y se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se utiliza como agente terapéutico complementario para esta enfermedad.
Esta era una casa de dos niveles, arquitectura moderna, amplios ventanales y acabados en madera fina. En el interior, espacios amplios, iluminación cálida, muebles de alta gama y un altar con imágenes religiosas contrastan con el desenlace que ahí se selló.
Desde el jardín trasero, un sendero conecta con el cerro, a unos 500 metros de distancia. Fue por ahí donde intentó escapar, pero terminó siendo alcanzado por las balas.
El líder del CJNG fue localizado donde empresarios, famosos, políticos tapatíos y familias de clase alta, vacacionan los fines de semana.
El Country Club se extiende sobre una superficie boscosa con accesos controlados, caminos privados y terrenos que superan los mil metros cuadrados. El complejo alberga cabañas de lujo, villas y residencias privadas utilizadas como casas de descanso por empresarios, inversionistas y figuras públicas.