La última novia de “El Mencho”: quién es Guadalupe Moreno Carrillo, clave en dar con su paradero

Ella era una mujer de la alta sociedad jalisciense que el capo conoció en 2022. En octubre de 2022, tras el hackeo masivo a dependencias federales conocido como Guacamaya Leaks, se filtraron documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que mencionaban a Guadalupe Moreno Carrillo como presunta pareja sentimental de Oseguera Cervantes.