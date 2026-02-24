La última novia de “El Mencho”: quién es Guadalupe Moreno Carrillo, clave en dar con su paradero

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo, la última novia de “El Mencho”? Según reportes, ella habría sido clave para dar con el paradero del narco mexicano que fue abatido el fin de semana.
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales el domingo 22 de febrero de 2026.
El operativo, que contó con el apoyo de inteligencia de los Estados Unidos, se llevó a cabo en una zona boscosa de Tapalpa, Jalisco.
Según los reportes oficiales, el capo resultó herido durante un enfrentamiento y murió mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.
La muerte del líder criminal desató una ola de violencia con narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en al menos 20 estados, particularmente en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán.
Según informes de Sedena, Guadalupe Moreno Carrillo era la pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, y quien terminó siendo clave para dar con el paradero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue detenido y muerto ayer gracias al megaoperativo en Tapalpa.
Ella era una mujer de la alta sociedad jalisciense que el capo conoció en 2022. En octubre de 2022, tras el hackeo masivo a dependencias federales conocido como Guacamaya Leaks, se filtraron documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que mencionaban a Guadalupe Moreno Carrillo como presunta pareja sentimental de Oseguera Cervantes.
Según los reportes filtrados, la relación habría iniciado después del segundo arresto de su esposa, Rosalinda González Valencia, en noviembre de 2021.
En los documentos internos, se ubicaba a Guadalupe Moreno Carrillo dentro de apartados relacionados con estructura regional del CJNG, aunque sin detallar funciones específicas. Las autoridades la consideran prófuga, bajo la hipótesis de que habría acompañado a Oseguera Cervantes durante su vida clandestina en zonas montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima.
Los informes también señalaban que el líder criminal evitaba el uso de dispositivos electrónicos y privilegiaba la comunicación mediante mensajeros o cartas, en un entorno de alta movilidad y secrecía.