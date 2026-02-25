Solicitan que Luis Redondo y Carlos Zelaya declaren en juicio por Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Con la continuación del caso en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) donde está requerida la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona, se ha pedido que Luis Redondo y Carlos Zelaya testifiquen.
La solicitud fue hecha por el Ministerio Público (MP), ente que busca conocer cómo Redondo, expresidente del Congreso y Zelaya, exsecretario, aprobaron el uso de fondos públicos.
“Se está pidiendo la presencia de ambos para que aclaren qué procedimientos se siguieron en el Congreso Nacional ya que hay un cuestionamiento por parte de la tesis acusatoria del Ministerio Público donde dice que desde ahí inicia la colusión de este tipo penal que hoy se le imputa a todas las personas que son objeto del presente requerimiento”, dijo el abogado Darwin García.
El profesional del derecho añadió que “se le va a dar la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie o se oponga a los medios de prueba que han ofertado las defensas, luego de escuchar el juez va a resolver”.
Finalmente reafirmó que “se está pidiendo escuchar a estos dos ciudadanos para que expliquen qué procedimiento legal siguieron”.
Actualmente se efectúa la audiencia inicial donde se hace la presentación de medios de prueba de las partes procesales.
Los acusados por el fraude de más de seis millones de lempiras son: Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato, Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno.