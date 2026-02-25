  1. Inicio
  2. · Honduras

Solicitan que Luis Redondo y Carlos Zelaya declaren en juicio por Sedesol

Será el juez quien determinará si se cita a Luis Redondo y Carlos Zelaya para conocer cómo aprobaron el desembolso de fondos públicos

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 09:48
Solicitan que Luis Redondo y Carlos Zelaya declaren en juicio por Sedesol

Luis Redondo fue presidente del Poder Legislativo y Carlos Zelaya el secretario.

Foto: Archivo El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Con la continuación del caso en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) donde está requerida la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona, se ha pedido que Luis Redondo y Carlos Zelaya testifiquen.

La solicitud fue hecha por el Ministerio Público (MP), ente que busca conocer cómo Redondo, expresidente del Congreso y Zelaya, exsecretario, aprobaron el uso de fondos públicos.

Casi 80 medios de pruebas fueron aportados por partes procesales en caso de Sedesol

“Se está pidiendo la presencia de ambos para que aclaren qué procedimientos se siguieron en el Congreso Nacional ya que hay un cuestionamiento por parte de la tesis acusatoria del Ministerio Público donde dice que desde ahí inicia la colusión de este tipo penal que hoy se le imputa a todas las personas que son objeto del presente requerimiento”, dijo el abogado Darwin García.

El profesional del derecho añadió que “se le va a dar la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie o se oponga a los medios de prueba que han ofertado las defensas, luego de escuchar el juez va a resolver”.

Finalmente reafirmó que “se está pidiendo escuchar a estos dos ciudadanos para que expliquen qué procedimiento legal siguieron”.

Carlos Cardona: "Cuéllar iba a ser protegida porque era la amante de un Zelaya"

Actualmente se efectúa la audiencia inicial donde se hace la presentación de medios de prueba de las partes procesales.

Los acusados por el fraude de más de seis millones de lempiras son: Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato, Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias