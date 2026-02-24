Casi 80 medios de pruebas fueron aportados por partes procesales en caso de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- En la presentación de los medios de prueba, de una y otra parte procesal, ha transcurrido el desarrollo de la audiencia inicial en el conocido caso de supuesta corrupción ocurrido dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el gobierno anterior.

En el caso del Ministerio Público (MP), ofertó un total de 47 medios de prueba; las nueve defensas legales de los 12 imputados en esta causa objetaron la totalidad de esas pruebas aportadas por el MP; sin embargo, este día, el ente acusador del Estado ratificó ante el juez natural que esos serían sus medios probatorios, solicitando que fueran admitidos.

Posteriormente, los equipos legales de los 12 acusados aportaron más de 30 pruebas que ellos quieren que se evacúen en esta audiencia inicial, y como era de esperarse, el Ministerio Público objetó o se opuso a la discusión de algunos de esos medios de prueba.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que "en su mayoría se tratará de pruebas documentales, más de 30, según la información que se ha proporcionado al juez; (además), quieren que se les admita cuatro medios de prueba testificales", agregó Silva sobre las pruebas de las defensas.