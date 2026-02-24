Casi 80 medios de pruebas fueron aportados por partes procesales en caso de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- En la presentación de los medios de prueba, de una y otra parte procesal, ha transcurrido el desarrollo de la audiencia inicial en el conocido caso de supuesta corrupción ocurrido dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el gobierno anterior.
En el caso del Ministerio Público (MP), ofertó un total de 47 medios de prueba; las nueve defensas legales de los 12 imputados en esta causa objetaron la totalidad de esas pruebas aportadas por el MP; sin embargo, este día, el ente acusador del Estado ratificó ante el juez natural que esos serían sus medios probatorios, solicitando que fueran admitidos.
Posteriormente, los equipos legales de los 12 acusados aportaron más de 30 pruebas que ellos quieren que se evacúen en esta audiencia inicial, y como era de esperarse, el Ministerio Público objetó o se opuso a la discusión de algunos de esos medios de prueba.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que "en su mayoría se tratará de pruebas documentales, más de 30, según la información que se ha proporcionado al juez; (además), quieren que se les admita cuatro medios de prueba testificales", agregó Silva sobre las pruebas de las defensas.
Al final de la exposición de las pruebas aportadas por ambas partes procesales, el juez natural deberá valorar más de 80 medios probatorios, para determinar cuáles admite para la posterior evacuación.
Agenda de mañana
Silva detalló que luego de que los equipos de defensa presentaran los medios de prueba que quieren evacuar, "el siguiente paso será la objeción por parte de la Procuraduría General de la República y de la propia Fiscalía que, según lo agendado por parte del juez natural, ocurriría el día de mañana".
Las defensas de los imputados están enumeradas del uno al nueve, y hay un orden preestablecido. Cada uno de los imputados, a través de su equipo de defensa, tiene su numeración y hasta en horas de la tarde, tres de las nueve defensas ya habían presentado los medios a evacuar.
Mañana miércoles, esta audiencia continuará, tentativamente a partir de la 1:30 de la tarde, para saber cuáles pruebas podrían ser aceptadas por el juez natural.
Los acusados por el fraude de más de seis millones de lempiras son: Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato, Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno.