Suspenden audiencia inicial para acusados de querer atentar contra "Mel"

Tegucigalpa, Honduras.- Los tres acusados de acciones enmarcadas como terroristas: Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattán Rivera, podrían conocer el martes 19 de agosto su futuro legal, si se llega a culminar la audiencia inicial. El juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que conoce la causa legal, determinó suspender la audiencia a eso de las 7:00 de la noche del lunes, para continuarlo este martes. Carlos Midence, apoderado legal del señor Perfecto Enamorado, detalló que dos de los tres imputados rindieron su declaración, además, un testigo del Ministerio Público (MP) presentó pruebas documentales del presunto delito cometido. De igual manera, se evacuaron algunas pericias y por parte de las defensas se presentaron acciones de nulidades contra lo actuado por el MP.

Midence reveló que quien actuó como testigo del MP, fue el director general de la Policía Nacional, el comisionado Manuel Aguilar. "Se le hicieron preguntas de carácter técnico y relacionadas con el proceso de la custodia de las pruebas que se facilitaron a través de la Policía", precisó el profesional del derecho, sobre la participación del director de la Policía en la audiencia inicial. Para este martes se espera que continúe la evacuación de las pruebas aportadas por el ente acusador del Estado y que el juez pueda dictar la resolución en esta causa. A los tres hondureños les podrían dictar el auto de formal procesamiento y ratificar la medida cautelar de la prisión preventiva o cambiar la medida privativa por opciones distintas a la prisión. Pero también el juez podría, en su veredicto, podría absolverlos de toda culpa y dictarles el sobreseimiento definitivo, o en su defecto un sobreseimiento provisional y seguir siendo investigados.

¿Qué pasará este 19 de agosto?