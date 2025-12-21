  1. Inicio
Invasión verde, el error de novato, hermosas chicas y el insólito grito en las gradas

Marathón selló su pase a la final del Apertura 2025-2026 en su visita al Estadio Excélsior de Puerto Cortés

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 16:46
Galería con fotos exclusivas del duelo Platense vs Marathón: Revive el ambiente en las gradas y el momento exacto donde se coreó a "Messi".

 Fotos: Mauricio Ayala y Neptalí Romero
A la escuadra del 'Monstruo Verde' lo esperaba está enorme pancarta de apoyo hacia "El Primer Campeón Nacional".
Como curiosidad, uno de los jugadores del Platense llegó al estadio Excélsior conduciendo su propia motocicleta.
Un veterano como Georgie Welcome sabe manejar la presión de los partidos importantes.
El presidente del Platense, Christian Andrés, y Rolin Peña intercambiaron saludos antes del inicio del partido.
El Marathón llegó encabezado por Messiniti, que se convertiría en el goleador del torneo superando a Erick 'Yio' Puerto.
Sacando los binoculares para visualizar al Monstruo en la parte arriba del Triangular B.
¡Con todos los toys! Así llegó esta pequeña para alentar al equipo de su vida.
No nos cansaremos de destacar a las familias que llegan a los estadios. Es lo que todos queremos en nuestra Liga Nacional.
A pesar de perderse gran parte del torneo, Brian Farioli no dejó de acompañar al equipo.
Las gradas del Excélsior de Puerto Cortés fueron invadidas por afición verde.
Y como dejar fuera a las bellezas. Hermosas mujeres añaden un toque especial en cada visita a los estadios.
Es imposible evitar salir flechado por alguna de ellas.
La cuarteta arbitral, comandada por Jefferson Escobar tuvo mucho trabajo y dejó varias decisiones polémicas en el encuentro.
El fiasco del joven arquero, Humberto Juárez, que fue héroe en el partido disputado en el Estadio Olímpico.
Esta aficionada del Tiburón no se dejó intimidar por la afición visitante.
En su momento, Raúl Cáceres estuvo emocionado con el resultado al medio tiempo.
La Furia Verde se apoderó de un sector del estadio y se hizo escuchar en Puerto Cortés.
Empezando la segunda parte, los verdolagas se pusieron las pilas para remontar.
Nicolás Messiniti anotó su gol 17 del torneo Apertura 2025-2026 para convertirse en el máximo artillero.
En las tribunas se podía escuchar los gritos de "Messi, Messi, Messi". Impensado momento en un escenario hondureño.
Pablo Lavallén fue un caballero y felicitó el esfuerzo de los jugadores del Platense que dicen adiós a sus posibiliades de clasificar a la final.
El equipo celebró el avance a la gran final con su hinchada que viajó hasta el puerto para verlos.
