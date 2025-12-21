Consejeras del CNE temen ser capturadas; el MP dice que no hay orden de arresto

Tegucigalpa, Honduras.- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette Alejandra López Osorio y Ana Paola Hall García, se refugiaron en una embajada ante la presunta existencia de una orden de captura en su contra. No obstante, el Ministerio Público aclaró posteriormente que no existe ninguna orden de captura contra ambas funcionarias. La desconfianza creció entre las dos funcionarias del máximo ente electoral al observar la insistente pretensión de su homólogo, Marlon Ochoa, de reunirse de forma presencial para conformar el pleno de consejeros. "No es una casualidad. Este personaje (Marlon Ochoa) cree que puede someternos a sus caprichos mediante amenazas, intimidación y el respaldo de quienes lo acompañan en esta peligrosa deriva. Su intención es evidente. Su coordinación con el Ministerio Público en una persecución política es cada vez más clara, así como su objetivo de privarnos ilícitamente de nuestra libertad y, con ello, de arrebatarle a Honduras su democracia", aseguró Cossette López.

La consejera exhibió que Ochoa "exige que nos ´ubiquen´, no por razones de seguridad, sino, porque busca exponernos, provocar una detención ilegal o facilitar agresiones por parte de colectivos que todos conocemos. No estamos frente a un demócrata, sino, ante un remedo de dictador al que el libreto se le quedó incompleto, porque olvidó un detalle fundamental: en Honduras nadie elige autoridades por la fuerza".

El MP desmiente

Sobre esas aseveraciones, el Ministerio Público recalcó que no existe orden de captura para las consejeras Cossette López y Ana Hall.

"El Ministerio Público aclara nuevamente al pueblo hondureño, que no existe ningún requerimiento fiscal, órdenes de captura, ni acción de detención en flagrancia en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio y Ana Paola Hall, como erróneamente han informado algunos medios de comunicación y redes sociales", informó.

Desde el ente acusador del Estado, se dijo que "en ese sentido, son falsas las afirmaciones que señalan que esta institución ha ordenado acciones penales en su contra. El Ministerio Público, respetuoso de la libertad de expresión, hace un llamado a la responsabilidad, exhortando a no difundir información falsa y no verificada, ya que únicamente genera incertidumbre, zozobra y desinformación en la población". El equipo de defensa legal de las consejeras ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio Público las evidencias para poder ejercer y plantear una legítima defensa, pero les ha respondido que no tienen estatus de investigadas. La presidenta Hall convocó a una sesión de pleno, vía Zoom, mediante la secretaria general del CNE, Thelma Martínez, para el sábado 20 de diciembre a las 7:00 de la noche, pero minutos después, la propia Martínez, mediante un correo electrónico, notificó a los consejeros que la reunión no se celebraría. A la cita sólo acudió el consejero Marlon Ochoa.