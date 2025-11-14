Aspra sobre defensa de Cossette: "Nos encontramos en indefensión material"

Tegucigalpa, Honduras.- Derivado de las causas legales o acusaciones que enfrenta en los tribunales la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, su apoderado legal exhibe que existen riesgos al negársele preparar su defensa, por parte de los entes jurisdiccionales. Dagoberto Aspra, apoderado legal de López, hizo público una vez más el bloqueo del que ha sido objeto cuando ha querido desarrollar la estrategia de defensa a favor de la funcionaria del CNE. "Se nos ha negado reiteradamente la solicitud hecha por mi defensa en representación de la consejera Cossette López, a que se ponga a la vista la supuesta evidencia en su respectivo embalaje, con su respectiva cadena de custodia, -que ahora se llama garantía de autenticidad-, y su acta de decomiso para poder acreditar la legalidad de esa evidencia", manifiesta Aspra.

Esa defensoría también propuso en su momento a un perito informático forense propio, para que realizara una pericia con control jurisdiccional del juez, sin embargo, ambas peticiones fueron negadas, tanto por el Ministerio Público (MP), como por la jueza natural que conoció una de las solicitudes.

Un alto riesgo

"Se nos ha negado bajo el argumento de que en primer lugar: el Ministerio Público dice que nuestra representada no figura como investigada o como sospechosa por el momento y hace una alusión de que el fiscal general en ningún momento la ha mencionado", confirmó Aspra. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El profesional del derecho apuntó que "resulta ridículo porque el mismo audio fabricado, esos audios apócrifos que fueron presentados, menciona el nombre, personas y circunstancias que nos hace entrever a nosotros que se refiere a nuestra representada", además, recalcó que por todo lo sucedido les hace creer que hay una acción escondida sobre un manto de ilegalidad que no les permite ejercer el derecho de defensa.

Dadas esas circunstancias, de poner obstáculos para desarrollar el trabajo profesional como apoderado legal de la consejera, Aspra asegura "Nos encontramos en indefensión material ante un riesgo inminente de que puedan presentar una acción penal contra nuestra representada y nosotros sin podernos defensores, sin poder preparar una defensa para enfrentar una acción penal; el riesgo es grande". En su alegato, Dagoberto Aspra señaló para que funcione la narrativa del Partido Libertad y Refundación (Libre) sobre lo que él considera un falso positivo -en relación a los audios- "deben cerrar filas para proteger esa evidencia, para que nosotros no podamos acceder a esa evidencia y desenmascararlos con una pericia responsable y profesional". El fiscal general, Johel Zelaya, mediante una comparecencia de prensa, en la que no permitió preguntas de la prensa, reveló varios archivos de audio en los que supuestamente Cossette López, el jefe de la bancada de diputados del Partido Nacional, Tomás Zambrano y un militar planeaban como desestabilizar el proceso electoral del 30 de noviembre.