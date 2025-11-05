Abogado Aspra presenta documento de la Fiscalía que libra de investigación a Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.-Al bufete legal del abogado Dagoberto Aspra llegó un documento que, según explica, cierra una polémica que se había extendido más allá del ámbito jurídico.

En el oficio, emitido por el Ministerio Público (MP), se establece que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, no figura como investigada dentro del expediente relacionado con los audios entregados por Marlon Ochoa.

Durante una entrevista con EL HERALDO, el profesional del derecho detalló que la notificación en las últimas horas.

En el documento, la Fiscalía señala que la consejera no tiene estatus de investigada dentro de la supuesta investigación sobre delito de traición a la patria.

"Esa versión se cae sola, porque el mismo Ministerio Público me entrega un documento donde afirma lo contrario", dijo.

Aspraaseguró que esta resolución derriba la narrativa promovida por dirigentes de Libertad y Refundación (Libre), quienes han pedido públicamente la renuncia de la consejera.

A su juicio, la versión difundida por el oficialismo "fue un montaje mediático y político".