Abogado Aspra presenta documento de la Fiscalía que libra de investigación a Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.-Al bufete legal del abogado Dagoberto Aspra llegó un documento que, según explica, cierra una polémica que se había extendido más allá del ámbito jurídico.
En el oficio, emitido por el Ministerio Público (MP), se establece que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, no figura como investigada dentro del expediente relacionado con los audios entregados por Marlon Ochoa.
Durante una entrevista con EL HERALDO, el profesional del derecho detalló que la notificación en las últimas horas.
En el documento, la Fiscalía señala que la consejera no tiene estatus de investigada dentro de la supuesta investigación sobre delito de traición a la patria.
"Esa versión se cae sola, porque el mismo Ministerio Público me entrega un documento donde afirma lo contrario", dijo.
Aspraaseguró que esta resolución derriba la narrativa promovida por dirigentes de Libertad y Refundación (Libre), quienes han pedido públicamente la renuncia de la consejera.
A su juicio, la versión difundida por el oficialismo "fue un montaje mediático y político".
Asimismo, explicó que había solicitado una pericia forense sobre los audios para determinar su autenticidad, pero el Ministerio Público denegó la diligencia.
"La negativa se basó en que Cossette no figura como investigada, lo que limita el derecho a la defensa", afirmó.
Ante esta situación, la defensa anunció que presentará un escrito ante un juez natural, conforme al artículo 101, numeral 11 del Código Procesal Penal.
"Si el Ministerio Público no practica la diligencia, la defensa puede solicitarla directamente al juez, y eso haremos", manifestó.
Informó que interpuso un reposición ante la Fiscalía de Delitos Electorales, acompañando la recusación promovida por Marlon Ochoa dentro del CNE.
"El denunciante dice que es contra Cossette López, pero el Ministerio Público asegura que no hay investigación. Es una torpeza jurídica monumental", expresó.
El defensor consideró que la resolución "fortalece la querella" presentada contra el fiscal general de la república, Johel Zelaya por presuntos hechos que afectan el honor de la consejera López.
"Con este documento, se confirma que el fiscal general mintió al país. Esto respalda nuestra acción penal en su contra por prejuzgar a la consejera Cossette López", afirmó.
Sobre el proceso, indicó que la causa será conocida por un juez natural. "Esperamos que se convoque a una audiencia de conciliación. Si el fiscal no se retracta, el caso seguirá su curso penal", sostuvo.
Además, Aspra criticó que a partir del 9 de noviembre simpatizantes del partido oficialista pretenden instalar una protesta para exigir la renuncia de López. "Van a venir aquí a pernoctar pidiendo renuncia de una funcionaria que ni siquiera está siendo investigada. Es el colmo de la incoherencia", expresó.
Cuestionó la actuación del Ministerio Público y la calificó de "torpe y contradictoria".
"En su intento de limitar el derecho a la defensa, terminaron admitiendo que no hay ninguna investigación contra mi representada. Ellos mismos se dieron con la piedra en los dientes", concluyó.