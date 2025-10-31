Cossette López presenta querella contra fiscal Johel Zelaya por delito de revelación de secretos

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una querella en contra del fiscal general de la República, Johel Zelaya, por el delito de revelación de secretos, luego de la divulgación de audios publicados por el Ministerio Público (MP). Dagoberto Aspra, abogado de la funcionaria, explicó que la querella está fundamentada como una acción privada por violación al artículo 275 del Código Procesal Penal. El artículo 275 estable que "en la práctica de toda diligencia investigativa, las autoridades encargadas de la investigación preliminar guardarán el más absoluto respeto a los derechos individuales consagrados por la Constitución de la República"

Además, agrega que "las informaciones obtenidas solo podrán utilizarse para las finalidades investigativas propias de las autoridades referidas, debiendo guardarse la más absoluta reserva para cualquier otro efecto, so pena de incurrir en el delito de violación de secretos". Usando este artículo como defensa en el caso del fiscal general, Aspra explicó que exponer públicamente, o en los efectos de una investigación, incurren el delito de violación de secretos. "El Código Penal ya lo establece como revelación de secretos y también por el delito de calumnias con publicidad", reiteró. Agregó: "Nosotros hemos accionado de manera privada y también en concurso ideal ha cometido el delito de calumnia con publicidad". "Haberlo expuesto públicamente, lo dice claramente el artículo, ha incurrido en el delito de violación de secretos, que es un delito de acción privada", dijo, explicando que también el delito incurre a una pena de diez multas contra ellos por calumnias además de 6 meses a 1 año en prisión, y en el de relevación de secretos de 1 a 3 años.

Sobre los audios

El fiscal general anunció el pasado miércoles 29 de octubre el inicio de un proceso de investigación en contra de Cossette López y un diputado propietario (presuntamente Tomás Zambrano) tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP) por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien entregó al ente de investigación una memoria USB con supuestas pruebas de la planificación de un boicot electoral. "Las grabaciones muestran la existencia de una asociación ilícita entre una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un diputado propietario del Congreso Nacional (CN) y un militar activo de las Fuerzas Armadas (FF AA)", explicó, aunque no reveló los nombres de los tres participantes. El pasado 22 de octubre, Ochoa reveló que "en mi mano tengo una USB con pruebas fehacientes y audios entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido tradicional que revelan un plan para generar una crisis poselectoral".