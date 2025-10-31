Marlon Ochoa presentará denuncia y recusación contra Cossette López por conspiración electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, anunció que este viernes -31 de octubre de 2025- presentará una denuncia formal y recusación contra la consejera Cossette López Osorio, luego de la divulgación de audios publicados por el Ministerio Público (MP).

En su denuncia, Ochoa explicó que en el material -entregado en una memoria USB- se evidencia, según él, una conspiración organizada para manipular los resultados del proceso electoral del 30 de noviembre.

“Hoy estaré presentando denuncia y recusación contra la consejera Cossette López‑Osorio por dirigir una conspiración comprobada en audios publicados por el Ministerio Público, donde se demuestra que, en una asociación para delinquir, están preparándose como cualquier mafia para anunciar en primer lugar a Salvador Nasralla en la transmisión del TREP, sin importar la voluntad soberana del pueblo”, declaró Ochoa en los últimos párrafos de su publicación en X.