Marlon Ochoa presentará denuncia y recusación contra Cossette López por conspiración electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, anunció que este viernes -31 de octubre de 2025- presentará una denuncia formal y recusación contra la consejera Cossette López Osorio, luego de la divulgación de audios publicados por el Ministerio Público (MP).
En su denuncia, Ochoa explicó que en el material -entregado en una memoria USB- se evidencia, según él, una conspiración organizada para manipular los resultados del proceso electoral del 30 de noviembre.
“Hoy estaré presentando denuncia y recusación contra la consejera Cossette López‑Osorio por dirigir una conspiración comprobada en audios publicados por el Ministerio Público, donde se demuestra que, en una asociación para delinquir, están preparándose como cualquier mafia para anunciar en primer lugar a Salvador Nasralla en la transmisión del TREP, sin importar la voluntad soberana del pueblo”, declaró Ochoa en los últimos párrafos de su publicación en X.
Denuncia ante el Pueblo: en el Consejo Nacional Electoral CNE, se han asociado para violentar la soberanía popular, vulgarizar y deformar el proceso de elecciones al intentar inscribir ilegalmente a Jorge Cálix como candidato por Olancho, donde no reside y no fue electo; y a...— Marlon (@MarlonOchoaHN) October 31, 2025
El representante del Partido de Libertad y Refundación (Libre) enfatizó que “la ley no permite fraude ni atajos ilegales; mi misión es defender el derecho soberano del pueblo a unas elecciones limpias y democráticas”.
Ochoa, además de las acusaciones contra López‑Osorio, cuestionó otras decisiones del CNE, específicamente la inscripción del diputado Jorge Cálix como candidato por el departamento de Olancho, señalando que “no reside allí y no fue electo”, y que la ley le prohíbe participar porque ya fue derrotado en primarias.
"También intentan inscribir a Cristian Villalobos en el departamento de Valle, como diputado propietario, aunque está prohibido por la ley, porque ya participó en primarias. Es el bipartidismo al estilo Matamoros Batson, dando y dando", cuestionó.
Argumentó que el órgano electoral “bipartidista” se estaría amparando en una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que calificó de viciada e ilegal, ya que habría sido adoptada en una sesión con solo dos magistrados, sin quórum ni convocatoria, y en la que el magistrado recusado votó a su favor.
La resolución, explicó, no fue firmada por la secretaria sino por una receptora sin facultades, lo cual, según Ochoa, constituye un “atropello jurídico‑electoral sin precedentes”.
El consejero advirtió que “ninguna imprenta puede imprimir una papeleta que por sí misma evidencia una grave ilegalidad, sin asumir su responsabilidad”.