"Sé que quieren que me calle": consejera Cossette López presenta recurso de amparo ante la CSJ

Lamentando que no tiene un Ministerio Público al cual recurrir, la consejera del CNE presentó ante la CSJ un recurso de amparo, tras los audios entregados por Marlon Ochoa

  • 30 de octubre de 2025 a las 12:10
Sé que quieren que me calle: consejera Cossette López presenta recurso de amparo ante la CSJ
Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de proteger sus derechos fundamentales frente a lo que denuncia como ataques y falta de respuesta institucional, tras la divulgación de los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa.

López afirmó que el documento se presenta por “atropellos y una institucionalidad que no responde a la ciudadanía”, refiriéndose a la presión y cuestionamientos que ha enfrentado en el ejercicio de su cargo dentro del órgano electoral.

El recurso fue interpuesto un día después de que el Ministerio Público divulgara una serie de audios en los que presuntamente la consejera estaría planeando un plan en contra el sistema electoral hondureño, junto al diputado nacionalista, Tomás Zambrano, y un militar activo.

López negó ser la persona que aparece en los audios y aseguró que las grabaciones son infundadas y forman parte de una campaña que busca callar su voz y desacreditar el proceso electoral del próximo 30 de noviembre.

“No tengo un Ministerio Público al que recurrir porque está parcializado”, denunció la funcionaria, señalando además que las instituciones encargadas de investigar estos casos no actúan con imparcialidad.

La consejera sostuvo que las acusaciones en su contra tienen como objetivo apartarla del CNE, ya que, según dijo, “estoy enarbolando la bandera de la verdad en nombre de la ciudadanía hondureña”.

Añadió que el recurso busca garantizar su derecho a participar activamente en el organismo electoral y a desempeñar sus funciones sin presiones externas.

“Mientras yo esté ahí, voy a seguir levantando mi voz y resistiendo. Sé que quieren que me calle, que me vaya, y sé que van a pedir mi renuncia y van a seguir con más cosas”, dijo.

Respecto a los audios entregados por el funcionario Marlon Ochoa al Ministerio Público, afirmó que “no son registros, porque registro es cuando algo ocurrió en la realidad, y a mí no me importa cómo los construyeron ni he emitido teorías sobre qué software usaron”.

“No puede dejar de darle importancia porque en el momento en que yo esté en el suelo, la democracia también estará en el suelo, y todos los hondureños tenemos que levantarnos”, señaló la funcionaria.

La consejera reiteró su disposición a someterse a un detector de mentiras junto a Ochoa, para demostrar públicamente que no participó en ninguna de las conversaciones atribuidas. “Nos ponemos un detector de mentiras los dos y hablemos sobre esos audios”, desafió.

También responsabilizó a Ochoa de cualquier atentado contra su integridad física y afirmó que no renunciará a su cargo. “Esperen sentados si creen que voy a renunciar”, advirtió.

