Cossette López interpone querellas por injurias con publicidad contra dos periodistas

Tegucigalpa, Honduras.- "Aquí no está la consejera, aquí está una mujer y una madre", dijo la funcionaria Cossette López, luego de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar una querella en contra del periodista César Silva y Rony Martínez, director UneTV. Según lo expuesto por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), el documento presentado es en defensa del honor y el bienestar de su hija menor, alegando que ha sido vulnerada por dos comunicadores. "Después de un largo tiempo soportando muchas declaraciones consecutivas de injurias con uno de los publicistas desde hace bastante tiempo, hemos decidido finalmente poner coto a esa situación", denunció López.

Mencionó que Rony Martínez, director del canal UneTV y César Silva, reportero y presentador de ese mismo medio de comunicación, "son personas que han aseverado durante mucho tiempo ciertas cosas que contravienen la realidad con irrespeto inaceptable", alegando que el hecho de que "tengan un micrófono todos los días no significan que estén legitimados para ir contra el honor, el buen nombre y el derecho a la propia imagen de mi hija". Agregó: "Vengo a rescatar el nombre de mi hija que está siendo vulnerado por estos dos periodistas, ambos personas muy irresponsables, con una línea ideológica inestable, a veces levantando cortinas de humo y otras violentando. La libertad de expresión tiene límite, y vamos a ponerle un coto".

Argumentó que si hay personas que atreven a presentar pruebas para representar "causas falsas", “¿cómo yo, teniendo pruebas sustentadas con la realidad de delitos que se repiten y se repiten contra mí y mi hija, no voy a actuar?”, cuestionó.

Sobre la querella

La querella surge luego de que en un programa en vivo de UneTV, se refirieran con insultos a la funcionaria, tras un conflicto con uno de los empleados de su medio. “¿Desde cuándo una mujer vieja como esta, amante de Juan Orlando Hernández, una mujer que no tiene principios decentes, le quita el marido a Ana Hernández? Si sos tan decente, ¿por qué te metiste con Juan Orlando y le pariste un hijo?”, expresó César Silva. En respuesta a la ofensa, López respondió: “Vamos a ver si Marlon Ochoa (también consejero del CNE, afín al partido de gobierno) ahora le fabrica una prueba de paternidad a mi hija. Tengo que defender a mi hija, mi vida es vivir en este país, aspiramos a permanecer aquí y los derechos de los menores están protegidos”. A las palabras vertidas por César Silva durante el programa se sumó el comunicador Rony Martínez, quien agregó: “Es lamentable la actitud soberbia y engreída de Cossette, confrontando a la prensa. El deber del periodista es preguntar, y el deber de los funcionarios es responder”.

Confortamiento con comunicadora de UneTV