Realizan "vigilia cívica" en apoyo a las consejeras del CNE y a la directora del CNA

El evento se realizó en la colonia Palmira, frente al distrito hotelero de Tegucigalpa, donde los asistentes llegaron con banderas de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a diputada por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía , convocó en la noche del viernes 24 de octubre una “Vigilia Cívica” en defensa de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en apoyo a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, así como a la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

“Hoy 24 de octubre, Vigilia Cívica. Por Honduras, por la democracia. Respalda la institucionalidad del CNE. Apoyo a nuestras consejeras @CossetteOficial y @APHall_CNE. En apoyo a la directora ejecutiva del CNA”, escribió Mejía en su cuenta de X, junto a un video que mostraba el desarrollo de la actividad.

La manifestación ocurre en medio de la controversia generada por la denuncia de la consejera del CNE, Cossette López, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte por parte del director del Registro Nacional de las Personas (RNP), Marlon Ochoa, la noche del jueves 23 de octubre.

Ochoa negó las acusaciones y afirmó que se trata de un intento de boicot contra el proceso de transmisión de resultados de las próximas elecciones generales.

Según el funcionario, existen planes para contratar empresas fachada que habrían participado en el supuesto fraude electoral de 2017, y las ofertas presentadas por esas compañías serían “sospechosamente bajas y podrían ser fraudulentas”.

Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, llamó a la calma y a mantener la unidad en el proceso electoral, ante la creciente tensión política. A través de su cuenta de X, Hall destacó que las elecciones deben realizarse dentro del marco constitucional.

“Las elecciones se defienden funcionando en el marco constitucional como órgano colegiado. Transmitiendo confianza al proceso electoral”, expresó.