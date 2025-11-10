Tribunal aún no da trámite a querellas de Cossette López contra periodistas

La consejera Cossette López querelló a los periodistas Rony Martínez y César Silva, por proferir injurias contra su menor hija

    Los comunicadores Rony Martínez y César Silva fueron querellados el pasado 31 de octubre por el delito de injurias por parte de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras 11 días de haber sido interpuestas las querellas individuales contra los comunicadores sociales Rony Martínez y César Silva, el Tribunal de Sentencia aún no da trámite a esas quejas legales.

Así lo informó la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, tras ser consultada sobre el avance del proceso interpuesto por el abogado Dagoberto Aspra, en representación de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

Estas acciones legales fueron presentadas el viernes 31 de octubre, pero hasta la fecha ninguna de las tres querellas ha sido admitida ni se ha fijado fecha para la audiencia de conciliación, primer paso procesal en este tipo de casos.

El por qué de la querella

En ese momento, López manifestó: "Estoy ocudiendo ante las autoridades, para recordarles a estos dos periodistas que la libertad de expresión tiene un límite, y ese límite es el honor de las personas y en este caso el de mi menor hija", al referirse a Martínez y Silva.

La consejera exteriorizó que "pomponeen la mesa como quieran y que le peguen con micrófonos en la cara a la gente, y que tengan un micrófono todos los días, no significa que están legitimados para ir contra el honor y el buen nombre de mi hija".

Aspra, defensor de López, explicó que contra Martínez y Silva, la querella es por injurias con publicidad y que quedaban a la espera de la programación de la audiencia de conciliación, si así fuera el caso, y si la conciliación fracasa se pasaría a la etapa de nulidades, excepciones y recusaciones.

Tres días más tarde, la defensa interpuso una nueva querella en la misma judicatura, contra el también comunicador social Gabriel Bonilla, empleado de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), por calumnias, debido a los insultos y ataques que este habría proferido contra Cossette López.

Sobre esa querella tampoco ha habido respuesta alguna por parte del tribunal.

