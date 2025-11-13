Solicitud de peritaje de audios de supuesto boicot electoral fue negada a Cosette López por la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada Marta Delia Merino, quien actuó como juez natural, declaró no ha lugar la petición del abogado Dagoberto Aspra para realizar un peritaje a los audios en los que se presume la comisión de delitos por parte de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio. “Es increíble que el Ministerio Público utilice conceptos falaces, porque lo están dirigiendo personas que desconocen el derecho, pero los que conocemos el derecho sabemos que el Ministerio Público no fue creado para defender la democracia”, lamentó Aspra, apoderado legal de López. Los audios fueron entregados por el consejero Marlon Ochoa al MP. Según el expediente, el 4 de noviembre de 2025 el Ministerio Público (MP) rechazó la solicitud de realizar un peritaje informático.

Para ese entonces, Ernesto David Hogg Elvir había sido designado como perito para examinar el dispositivo USB, pero la Fiscalía resolvió no proceder, argumentando que la consejera del CNE no tenía la condición de imputada. El apoderado legal de López, un día después, solicitó a través de un juez natural que se ordenara al MP practicar el peritaje informático forense especializado en análisis de integridad y autenticidad de los audios, pero la petición fue rechazada. La jueza que rechazó la solicitud citó el artículo 101 del Código Procesal Penal, que define como imputada a toda persona a quien se le atribuya participación en un delito mediante querella o requerimiento fiscal, o que haya sido privada de libertad por aprehensión, detención o prisión preventiva. Al no existir un requerimiento fiscal o atribución del delito en contra de López, la jueza concluyó que el MP actuó dentro de sus facultades.

¿De qué audios se habla?